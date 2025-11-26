大埔宏福苑五级火︳教育局宣布6所大埔学校11月27日停课 相关小学小一自行分配学位注册将作适切安排

大埔宏福苑五级火︳大埔宏福苑于今日（26日）发生五级火警，造成13死多人伤，包括一名消防员在救火期间殉职。大埔宏福苑五级火波及多幢楼宇，民政处开放多个会堂作为临时庇护中心，予有需要的市民使用，而中华基督教会冯梁结纪念中学亦开放以安置疏散居民。教育局于晚上10点发出新闻公报，因受火警及道路阻塞交通影响，大埔6所学校将于明天（27日）停课，而如个别学校可因应实际情况作停课决定。

（图片来源：《星岛日报》汪旭峰摄）

教育局宣布6所大埔学校明停课

教育局于今日（26日）晚上10时03分发出公报，局方发言人表示，教育局于事发后已即时联络大埔区学校校长会及位于宏福苑附近的学校，并派出教育心理学家及大埔区学校发展组人员前往设于大埔富善社区会堂及善楼的临时庇护中心，为受影响的学生提供适切支援。

中华基督教会冯梁结纪念中学于今日（26日）开放用以安置疏散居民。（图片来源：《星岛日报》）

同时受火警及道路阻塞交通影响，中华基督教会冯梁结纪念中学、大埔浸信会公立学校、圣公会阮郑梦芹小学和灵粮堂刘梅轩中学、港九街坊妇女会孙方中书院、保良局田家炳千禧小学等，将于明天（11月27日）停课。另外，如个别学校因实际情况需要停课，可按机制在征询法团校董会或校董会同意，以及通知教育局大埔区学校发展组后，作停课决定，并应尽快通知持份者。就停课安排，请家长留意教育局及学校最新公布。

中华基督教会冯梁结纪念中学（图片来源：中华基督教会冯梁结纪念中学校网）

由于明日（11月27日）为小一自行分配学位的注册日期。教育局会要求相关学校联络受影响家长，为其获派小一入学自行分配学位的子女办理注册手续作适切安排。教育局另呼吁大埔区内学校及教职员留意学生情绪，为有需要的学生提供适切支援。教育局教育心理学家及大埔区学校发展组人员亦会与各学校保持紧密联系，为学校提供所需协助。

资料来源：政府新闻公报