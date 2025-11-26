香港医学博物馆器官锁匙扣8款圣诞特别版挂饰12月上架 全系列装饰一览︳亲子好去处

圣诞到了，是时候入手圣诞礼物送给孩子与好友。备受欢迎的超人气香港医学博物馆器官锁匙扣，于上年圣诞节曾推出圣诞限量版挂饰，圣诞子宫更一出即售罄！香港医学博物馆于社交平台宣布于今个圣诞再度推出8款圣诞特别版挂饰，不但有圣诞子宫，还有圣诞睪丸、圣诞心脏、圣诞大脑……等，储齐一set挂在圣诞树绝对吸睛壮观！即睇香港医学博物馆器官锁匙扣发售日期及8款与圣诞特别版挂饰款式详情。

亲子好去处︳香港医学博物馆器官锁匙扣 圣诞限量系列登场

个被称为港版Jellycat的香港医学博物馆器官锁匙扣不以食物、动物及植物做主角，反而用跟博物馆甚为「贴题」的器官做主角，每只「器官」都有大大眼睛，心、肝、脾、肺、肾样样齐，多巴胺、咖啡因、大肠杆菌、Covid-19都有，更有血浆、白血球、红血球，将身体上的「器官」细分至极致！

（图片来源：Threads@香港医学博物馆）

上年圣诞博物馆曾推出圣诞限量版，当中以圣诞子宫极受欢迎，今年再度推出限量版，并带齐8款最受欢迎的「器官」款式：圣诞子宫、圣诞睪丸、圣诞心脏、圣诞大脑、圣说脑细胞、圣诞抗体、圣诞红血球、圣诞白血球，除了可来挂手袋，还可用来装饰圣诞树，既特别又可爱。圣诞版限量挂饰将于12月2日上架，各位粉丝要mark实日期去扫货喇！

（图片来源：Threads@香港医学博物馆）

点击图片浏览香港医学博物馆圣诞特别版挂饰：

香港医学博物馆最新器官锁匙扣 血浆+脾脏登场

博物馆于今年10月曾加入新成员：血浆与脾脏，更划一价格为$60，恐龙（暴龙头骨/三角龙头骨）为$80，性价比极高！各位粉丝记住明天去抢购，事关只限馆内现场发售，不设网购、不留款，博物馆也开放留言，大家可写下「心水」的器官锁匙扣，看看日后是否能成为器官锁匙扣一员呀！早前亦有限定新帆布袋（$138）推出，可用来带走全系列器官锁匙扣呢！

根据馆方「贴士」，最上一行、中间的「荷包蛋」，就是「血浆」呀！（图片来源：香港医学博物馆）

点击图片浏览香港医学博物馆器官锁匙扣全员：

位于中上环的香港医学博物馆的免费「前世今生」导赏团非常受欢迎，馆方特别于假日「加场」，带大家游走这个过百年历史的建筑，看建筑说故事，倾听本馆细诉医学与城市的共生记忆。同场亦可免费参加限定导赏，于30分钟带你穿梭百年时光的全新「李兆麟伉俪教育展厅」。

博物馆「前世今生」导赏团｜免费．加场

加场日期：12月13日（六）

导赏时间：14:00 – 14:30（广东话）

集合地点：医学博物馆 - 李兆麟伉俪教育展厅（主楼旁的屋仔）

*每场只限20人，先到先得，无须预约！

超受旅客欢迎！曾要限购政策

早前于小红书上热爆的博物馆器官锁匙扣，有不少关于扫这个超可爱香港医学博物馆周边商品的贴文，大家都为能入手心仪「器官」而感到兴奋。博物馆为让更多人分享到锁匙扣带来的快乐与幸福，更曾有限购政策，每人每款式最多购买2个，每人最多购买10个，虽然今次未有限购，但也只限馆内现场发售，不设网购、不留款，想入手的朋友要留意呀！

香港医学博物馆器官锁匙扣极具人气，于小红书上有不少扫货攻略。（图片来源：小红书@阿屁penny）

点击图片浏览亲子好去处2025：

香港医学博物馆 古迹内学防疫史

除了要留意周边商品，香港医学博物馆其实也非常值得参观！自从新冠疫情高峰已过，但当时的抗疫情景仍历历在目。其实香港历史上曾发生数次大型瘟疫及流行病，而在香港医学博物馆内便有丰富的藏品及展览，就让大家认识香港力抗传染病的事迹，并且透过影片、像真度极高的场景和互动游戏等，认识香港医疗发展与健康，以及人体结构知识、各种疾病及中国传统草药等。

香港医学博物馆成立于1906年，当年是一所香港细菌学检验所，以应付当时流行的鼠疫。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处2025：

博物馆前身是旧病理检验所，是香港法定古迹之一，红砖外墙及内里的木楼梯等相当有味道，顺道可欣赏昔日殖民地建筑风格。而博物馆旁的游乐场也可让小朋友放电，红白色彩恍如城堡的设计也十分特别有趣，让人流连忘返。

（图片来源：《亲子王》）

香港医学博物馆

地址：上环半山坚巷2号

开放时间：星期二至六 10:00 - 17:00；星期日及公众假期13:00 - 17:00；星期一、圣诞日、元旦、农历年初一至三休息；圣诞日前夕及农历

年前夕10:00 - 15:00

入场费：成人$20，全日制学生、60岁或以上长者、残疾人士及六岁以下小童$10，家庭套票（包括2位成人及最多3名儿童）

查询：www.hkmms.org.hk/

相关文章︳渣打艺趣嘉年华2025周末举行 夜光巡游/木偶奇遇记压轴巡游/免费玩17个艺术摊位︳亲子好去处

相关文章︳恒香元朗旗舰店非遗技艺工作坊 × 唐饼文化馆 学制麻糬肉松酥/开心果爆馅糯米糍︳亲子好去处