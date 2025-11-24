西贡WM酒店圣诞自助餐买一送一 低至$334任食吞拿鱼海胆手卷/生蚝/刺身︳亲子优惠

圣诞节是小朋友全年最期待的节日，既可以收到「圣诞老人」的礼物，也可以跟爸妈四处玩，大刷圣诞大餐！作为亲子好去处的西贡不止大自然与海鲜，也有著名打卡热点的西贡WM酒店，不少家庭客爱到这间充满度假风的酒店staycation，可以予人一下繁嚣都市！这间酒店的自助餐亦备受食客欢迎，今日（24日）中午12点就特3推出圣诞自助餐早鸟优惠买一送一，低至$334即可任食即开生蚝与刺身，更有吞拿鱼海胆手卷与一系列圣诞美食！即睇自助餐优惠快抢连结，早早预订跟小朋友去玩番日！

亲子优惠︳西贡WM酒店节庆自助餐买一送一

西贡WM酒店WM咖啡厅于12月份开始供应「节庆盛宴自助餐」，与大家一起迎接2026年的来临！节庆盛宴自助晚餐 将供应一系列豪华海鲜及各式佳肴，包括即开生蚝、冰镇海鲜、精选刺身，还有即制法葱吞拿鱼海胆手卷、北海道带子蟹膏手卷，亦有多款矜贵菜式，如鱼子酱蟹肉挞、松露鹅肝酥盒，也有充满节日气氛的香煎鸭肝、圣诞火鸡，亦有食肉兽爸爸爱吃的美国有骨牛肉眼、羊鞍，小朋友更可吃个即煮鸡白汤拉面！

（图片来源：KKday）

平安夜及圣诞节等特别节庆日，自助晚餐更享尊贵升级菜式包括冰镇波士顿龙虾、阿根廷红虾刺身、黄鳍吞拿鱼刺身；热荤有烧西班牙乳猪、盐烧天使粉红虾、鲍鱼花胶扣鸭掌及法式酥皮龙虾汤，当然少不了节庆甜品喇！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览圣诞自助餐优惠详情：

而节庆自助早午餐（星期六、日及节庆日子） 则有烟三文鱼法式松饼、牛油果蟹肉法式多士；节庆日限定早午餐更包括北海道带子海胆墨汁意粉、龙虾班尼迪及西班牙乳猪饭。至于节庆半自助午餐（星期一至五及非公众假期） 亦有五款主菜，包括澳洲M4草饲牛柳配香煎鸭肝及百里香烧汁、圣诞火鸡伴蜜汁火腿及香煎带子。全部为12月限定，最啱跟亲友共享美味节庆盛宴。

【快闪限量抢 –买一送一】节庆盛宴自助晚餐

用餐时间：18:30 – 21:30

优惠：

．星期一至四 ，HK$802/2位，平均HK$401/位（原价 HK$735/位）

．星期五，HK$922/2位，平均HK$461/位 （原价 HK$845/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –早鸟低至65折】节庆盛宴自助晚餐

用餐时间：18:30 – 21:30

优惠：HK$621/位（原价成人HK$911/位）

*适用于2025年12月24、26日、31日，2026年1月1日

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】节庆盛宴自助早午餐

用餐时间：12:00 – 15:00

优惠：星期六至日HK$682/2位，平均HK$341/位（原价成人HK$625/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –早鸟低至65折】节庆盛宴自助早午餐

用餐时间：12:00 – 15:00

KKday 优惠：HK$471/位（原价成人HK$691/位）（已包括原价加一服务费）

适用于2025年12月26日，2026年1月1日

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢 –买一送一】节庆盛宴平日半自助午餐

用餐时间：12:00 –14:30

优惠：星期一至五HK$562/2位，平均HK$281/位（原价 HK$515/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2025年11月24日12:00至11月30日23:59

用餐日期：2025年 11月25日至2026年1月1日

地址：香港西贡惠民路28号 洲至奢选香港WM酒店LG 楼层WM 咖啡厅

*以上优惠价已包括原价加一服务费

相关文章︳黄竹坑南湾如心酒店自助餐买一送一 低至$266任食冰镇海鲜 圣诞自助餐早鸟8折︳亲子优惠

相关文章︳3间酒店圣诞自助餐早鸟优惠低至$264叹海鲜刺身 帝都酒店/西环万怡酒店/8度海逸酒店︳亲子优惠