恒香元朗旗舰店非遗技艺工作坊 × 唐饼文化馆 学制麻糬肉松酥/开心果爆馅糯米糍︳亲子好去处

与时并进，同时不忘地道传统，是不少老字号持续长青的方法之一。百年老字号恒香老饼家亦一样，最近于元朗大马路开设全新三层高旗舰店，首设「唐饼文化馆」及「烘焙工作坊」，将定期举办传统唐饼及新派甜点工作坊及非物质文化遗产技艺工作坊，让大家了解本地传统造饼手艺及文化，成为最新元朗亲子好去处。

亲子好去处︳恒香元朗旗舰店 唐饼文化馆

恒香元朗旗舰店集文化展览、匠心体验与地道美食于一身，结合历史建筑与现代设计，展现老字号的古今风貌。地下是零售馆，售卖老婆饼、皮蛋酥、蛋黄莲蓉酥等招牌酥饼，还有新增的蛋挞及冻挞，兼带来可透视内里的烘焙饼房，可一睹烤烘滋味的诞生；二楼是恒香唐饼文化馆，以「香港饼王•百年恒香」为主题，透过展览与互动体验，展示香港唐饼的历史演变、制饼工艺与非遗技艺的传承故事，当中还可以看到绝版的昔日饼卡套、胶袋、包装设计等；现场特设模仿「恒香酒家」场景，可以跟小朋友打卡去。

（图片来源：恒香）

非遗技艺工作坊

三楼是烘焙工作坊，课程将涵盖传统唐饼、新派甜点等，即场制作酥皮QQ麻糬肉松酥，热辣辣很美味；另这里会定期邀请行内传奇师傅主理各式非遗技艺工作坊「恒香×传耆」，包括手雕麻雀、手写小巴牌、图章雕刻及剪纸艺术等，让孩子见识香港独有的文化记忆与历史脉络，满有价值。

烘焙工作坊（图片来源：恒香）

恒香元朗旗舰店

地址：元朗大马路62号地下

课程详情：https://hangheungworkshop.com

烘焙工作坊

费用：各 $408起（有二人同行优惠）

详情：可与店方查询

