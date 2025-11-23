召集全港猫迷 MOSTown × mofusand喵喵圣诞探险记4大打卡位+冰雪乐园︳圣诞好去处

mofusand呆萌样子不止迷倒猫迷，连非猫迷也会被疗愈到。MOSTown新港城中心于今个圣诞首度联乘mofusand，推出「MOST-Exploring喵喵圣诞探险记」圣诞梦幻场景，逾30款圣诞造型mofusand打造出四大打卡区与两大主题体验区，化身梦幻圣诞村，陪猫迷沉浸冰雪冬日。

MOSTown × mofusand4大打卡位+冰雪乐园

三米高的毛茸Snowman mofusand于梦幻圣诞村入口「MOST-Cuddly！抱抱mofusand」准备带大家去探险，柔软可爱，让人忍不住想紧紧拥抱！「mofusand站前冰雪广场」有7.5米高戴上圣诞帽的Santa mofusand圣诞树，而由疗愈小木屋、闪烁圣诞树林及「喵」响乐步道组成的「MOST-Glittery圣诞闪烁花园」，更隐藏多个打卡点。

全港首个3米高毛茸mofusand Snowman 猫咪「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」（图片来源：MOSTown新港城中心）

想感受犹如置身雪地的感觉，就要到「MOST-Exploring冰雪乐园」，踏上软绵绵的雪地，推动载有可爱猫咪的雪地小车，用堆雪工具一起游玩玩雪。想体验玩雪，只需成为H•COINS会员并以电子货币即日单一消费满$500，就可换入场证（每张入场证可供最多2名参加者同时入场）。

想体验玩雪，只需成为H•COINS会员并以电子货币即日单一消费满 $500，就可换入场证（每张入场证可供最多2名参加者同时入场）。（图片来源：MOSTown新港城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

寄明信片给未来自己

想向「明年的自己」送上圣诞祝福？可到「漫『邮』时光邮局」消费换领「mofusand未来圣诞明信片」，就可写下愿望并投入「未来邮箱」，由商场于明年12月寄给未来的自己！商场还有期间限定印花奖赏礼遇，集齐电子印花即可免费换领便携保温杯或家居吸水地垫。

●到「漫『邮 』时光邮局」寄明信片， 向「明年的自己」送上圣诞祝福。（图片来源：MOSTown新港城中心）

点击图片浏览圣诞好去处详情：

MOSTown新港城中心×mofusand MOST-Exploring喵喵圣诞探险记

日期：即日起至2026年1月1日

时间：

•主题打卡区 10:00 - 22:00

• 主题体验区 星期一至五 13:00 - 17:00，星期六、日及公众假期 12:00 - 20:00

地点： 马鞍山MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」

日期：12月6日至12月28日

时间：12:00 - 20:00

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

MOSTown 新港城中心「圣诞报佳音」

日期：12月14日、20及21日

时间：15:00 - 18:00 (详情请密切留意商场专页)

地点：MOSTown 新港城中心 L2 天幕广场

「mofusand限定圣诞D.I.Y熨章挂饰工作坊」

活动日期：12 月6 日

活动时间：下午1时至下午5时 (每节5分钟)

参加方法：由即日至12月6日，H．COINS会员以电子货币即日消费满HK$800，即可换领「mofusand限定圣诞D.I.Y熨章挂饰工作坊」入场证*1张。

