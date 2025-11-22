东港城miffy星河祈愿之旅 星愿小船/miffy粉丝见面会/扫miffy 70周年限定商品︳圣诞好去处

miffy今年70岁生日！亚洲巡回香港最终站来到将军澳，miffy将化身为「东港城•miffy星河祈愿之旅」的「星愿守护使者」，打造沉浸式童话星河祈愿村庄，带大家走进浪漫星河之旅。即睇圣诞好去处活动详情与期间限定店必扫商品。

圣诞好去处︳东港城miffy星河祈愿之旅 商场住船仔游星河

「东港城•miffy星河祈愿之旅」场内设有八大星河祈愿主题打卡场景，一到场即见「亲善大使」miffy在入口拱门欢迎大家，推门而进即见手捧璀璨星愿瓶的超巨型「星愿守护使者」，而手持钓竿「魔法精灵」miffy就在「金色祈愿池」，还有星河小镇大街中的巨型miffy壁画和梦想电话亭等。

「亲善大使」miffy在入口拱门欢迎大家（图片来源：东港城）

今次特设「miffy 70周年珍藏展览廊」，展出多幅珍贵海报，亦可于祈愿小屋跟「星星大使」miffy在星河许愿桌互动，只要在萤幕「摘下星星」，就会闪现专属的角色动画！各位小朋友必玩「星愿小船」，乘小船驶进闪烁星云，展开星河之旅。

手捧璀璨星愿瓶的超巨型「星愿守护使者」（图片来源：东港城）

miffy 70周年期间限定店

想入村玩游戏，就要成为The Point会员，凭即日指定消费即可到「miffy星河祈愿之旅」票务站换领活动入场券，每完成一个体验后即可获得miffy金币勋章，集齐三枚金币就可到「miffy星愿奖赏站」换取礼遇。同场还有「miffy 70周年期间限定店」，售卖过百款miffy周边产品，包括特别推出的70周年限定商品，金光闪闪极吸睛，粉丝们必定满载而归！

有「miffy 70周年期间限定店」，售卖过百款miffy周边产品，包括特别推出的70周年限定商品。（图片来源：东港城）

东港城•miffy星河祈愿之旅 / miffy 70周年期间限定店

日期：即日起至2026年1月1日

时间：12:00 - 20:00（最后入场时间为19:30）

活动入场券换领地点： 「东港城•miffy星河祈愿之旅」票务站

参加方法：The Point会员于东港城指定「即赚分」参与商户以电子货币

指定金额，即可换领指定入场券（活动入场券 星期一至五 $600，星期六、日及公众假期 $800；活动入场券＋「miffy星愿小船」乘船券 星期一至五 $800，星期六、日及公众假期 $1,000）

* 每张「miffy星愿小船」乘船券只限3 - 12岁，身高介乎80 - 120厘米之儿童参与；每组参加者的体重不得超过100公斤（3名参加者为1组）。

miffy粉丝见面会（图片来源：《亲子王》）

miffy粉丝见面会

日期： 11月23、29日，12月6、14、25、26日，2026年1月1日

时间：14:00 - 15:00

名额：每日30个

