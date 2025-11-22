旧香港好去处5大推介 亲子餐厅欣赏变脸表演/香港光影民间博物馆/非物质文化遗产市集︳亲子好去处

科技发展日新月异，很多小孩都难以想像昔日没有手机和电脑的生活。香港有不少好地方让大家回到过去，可带孩子看看昔日旧物，了解经典文化，兼享用传统怀旧美食，一起听爸妈、祖辈以往的社会和生活文化，拉近三代人的距离。

旧香港好去处推介1：九龙城寨光影之旅 重现电影场景

电影《九龙城寨之围城》大受欢迎，早前于香港国际机场及启德AIRSIDE的展览均吸引不少本地及海外影迷前来回味电影场景。如今相关场景已正式「回归」城寨原址 —— 九龙寨城公园，仿如时光倒流重回旧香港。

入场人士需要先到九龙寨城公园衙门前领取筹号，再 于指定时间进场。每日早上8时45分起派发下午2时前的筹号；另于下午1时45分起派发下午2至7时的筹号。（图片来源：《亲子王》）

所有展览中的场景均由专业美术团队精心打造，透过沉浸式场景设计，并融入本土传统工艺元素，重现城寨日常，并首次结合大型投影，让参观者一同感受当年飞机在城寨掠过的声效和影像。游览完后，家长和小朋友亦不妨顺道一游九龙寨城公园，欣赏古典中式园林建筑，还可以租借单车在单车场穿梭，非常写意。

鱼蛋仔、鱼蛋妹齐齐进入鱼蛋工房密密「制作」。（图片来源：《亲子王》）

九龙城寨光影之旅

地址：九龙寨城公园衙门

开放时间：09:00 - 18:00

费用：全免

备注： 根据现场情况，入场人士有机会要先领取筹号，方可于指定时间进场。筹号会以先到先得形式派发，派完即止。



旧香港好去处推介2：胡同丰味早午餐 欣赏变脸表演

快到年末又是一家人齐齐整整全体出动聚餐的时候，和长辈、亲友饮茶饮得多，但若想好好体验中华文化，兼在无敌大海景前打卡，可考虑到位于尖沙咀的「胡同」。

餐厅以大量红灯笼作布置， 打卡位甚多。（图片来源：《亲子王》）

今年「胡同」特别于每月周末推出丰味早午餐，有精致冷盘提供外，点心和主食更可任添，亦有红白酒、香槟及茗茶供应。一家人享用美食之际，指定周末更会有变脸大师表演，他会走到每台客人前互动，带来惊喜。不同日子亦有不同中国传统文化展示，例如编画纸扇、冲功夫茶等，更有点心工作坊，让小朋友沉浸式感受经典文化。

变脸表演加入小朋友最爱的卡通元素，小朋友都看得拍手叫绝。（图片来源：《亲子王》）

胡同丰味早午餐

地址：尖沙咀中间道15号H Zentre 18楼

早午餐供应时间：每月周末及公众假期 11:30 - 15:30

费用： $588起 / 位 （另可加购香槟或非酒精饮料套餐，10

岁或以下小童免费。）

查询：https://hutong.com.hk/menus/brunch/

旧香港好去处推介3：龙华酒店 回味旧香港

沙田发展迅速，自从兴建新市镇后已失去旧时乡郊面貌，处处高厦林立，但原来区内仍有一处城市绿州，那便是已有近75年历史的龙华酒店，除了曾是多位已故名人如李小龙、金庸、红线女等入住过的古迹外，也是城中绝无仅有的园林式中式酒家，由沙田站步行15至20分钟便能到达。

餐厅外不乏中式怀旧布置，包括人力车、李小龙电影海报等。（图片来源：《亲子王》）

趁着秋凉，一家大小可来此品尝驰名乳鸽、鸡粥、豆腐花等，欣赏园林景致。店内更设有「香港光影」民间博物馆，重现70至90年代香港的生活场景，所有文物均由民间搜罗或捐赠，非常珍贵，而且馆内旧物都能触摸体验，立刻唤起爸妈小时候的回忆之余，相信小朋友也大感新奇。

（图片来源：《亲子王》）

龙华酒店

地址：沙田下禾𪨶22号

营业时间：11:30 - 22:30

「香港光影」民间博物馆

时间：12:00 - 19:00 （请先致电查询）

入场费：成人 $50，11岁以下小童及60岁以上长者 $30

预约及查询：2691 1594 / 2691 1828

旧香港好去处推介4：油街实现 非物质文化遗产市集2025

我们生活中常见的凉茶、蛋挞奶茶、花牌等，全都是前人流传下来的传统文化，需要好好保存及传承。今年「非物质文化遗产市集2025」以「自然启迪 工艺传香」为主题，探索非物质文化遗产如何从大自然汲取灵感，融合工艺智慧，发展出中草药知识、凉茶、蜂蜜制作等多项非遗技艺。市民可于本年度市集中一连两日亲身体验多项非遗项目的魅力。所有活动均免费参与，节目内容丰富多元，现场亦设有技艺示范、表演及互动摊位游戏等，是个认识香港的非遗及本地文化的好机会。

现场设有技艺示范、表演及互动摊位游戏等，包括非遗彩绘（绘画非遗及香港文化相关图案）。（图片来源：受访者提供）

非物质文化遗产市集2025 —— 油街实现

日期：11月22 - 23日

时间：12:00 - 18:00

地点：北角油街12号

费用：免费入场

旧香港好去处推介5：Kids' Cooking Hub 中式点心小师傅

去酒楼叹一盅两件是香港以至广东省的传统饮食文化，想学习中式点心及包点的美味秘诀，兼且把传统点心变身可爱动物造型，就要参加由Kids' Cooking Hub儿厨教坊举办的【一盅两件】儿童点心班。

可爱动物造型饺子，让小朋友发挥创意。（图片来源：受访者提供）

家长可与小朋友学习及合力制作多款点心，包括可爱动物造型饺子、得意肠仔包、刺猬豆沙包等，从搓粉、揉面、调色、包馅到造型装饰， 体验独特的点心传统文化。

得意肠仔包，学识了以后早餐便可以多个选择！（图片来源：受访者提供）

教室亦曾推出三色饺子+刺猬豆沙包班。（图片来源：受访者提供）

剌猬红豆包从搓粉、揉面、 调色、包馅到造型装饰，每个步骤均仔细示范。（图片来源：受访者提供）

【一盅两件】儿童点心班

地址：上环皇后大道中368号伟利大厦6楼7室

日期及时间：

•可爱动物造型饺子+得意肠仔包 12月13日14:30 - 17:00

费用：$580

报名：www.storganiser.com/kidscookinghub/kids

查询：5548 0180 （WhatsApp）

