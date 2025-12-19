大角嘴天主教小学3尖子 「PQRST」学习法5步提升学习效率 玩一英文游戏丰富词汇︳尖子学堂

尖子学堂︳在学业路上，每位同学的成功方法都不尽相同。来自大角嘴天主教小学的三位学生 —— 林俊乐、何睿浠和李心悦，他们分别运用「PQRST学习法」、「错题簿」和「英文麻将」等独特方法，在学习上取得佳绩。他们的分享证明，没有一套方法适合所有人，关键在于找到适合自己的学习模式。

Q1：分享一个你独门的学习方法？

俊乐：学校教了我们一个名叫「PQRST」的学习方法，将学习分拆成：预览（Preview）、提问（Question）、阅读（Read）、总结（Summarize）和测试（Test），一共五个步骤。这方法对我来说非常有用，尤其是常识这类考核范围广阔的科目。我会先预览课文标题和图片，有个大概印象；然后在空白处提问，例如「这个现象的原因是甚么？」；带着问题去仔细阅读内文及找出答案；读完后总结重点并写成简单的笔记；最后测试自己是否记得住，例如盖住课本复述一遍。这个方法让我不再是死记硬背，而是真正理解内容，提升学习效率。

睿浠：从六年级开始，我将所有练习和测验中答错的题目，按科目分类抄写下来，并在旁边用红笔标注正确答案和解题思路，建立个人的「错题簿」。考试前，我不再盲目重温整本课本，而是集中火力反复钻研错题簿上的问题，避免再犯同样的错误。这个方法是姐姐推荐的，不仅帮我减少因粗心大意而失分的机会，更让我清晰看见自己的进步，对学习更有目标和信心。

心悦：因为来自新移民家庭，平日在家中较少机会用英文。为了提升英文成绩，我会玩「英文麻将」 ——没错，是「打麻将」，但出发点并非赌博，而是将当中的中文术语转换成英文来学习。例如在过程中会接触到「mahjong」这类词汇，让我在娱乐中自然记住单字。这个游戏是偶然在妈妈手机上发现的，现在已经成为我们母女俩一起玩的学习活动，让背单字变得有趣不枯燥。

（左至右）李心悦、林俊乐、何睿浠（图片来源：《亲子王》）

清楚规划温习时间 确保充足休息

Q2：如何平衡学习与兴趣？

俊乐：按需要调整时间表，通常会在学校尽量完成功课，放学回家后会先休息一会儿，然后温习45分钟，再休息15分钟，晚上则留给阅读或让自己放松一下。若遇到兴趣班，如合唱团、敲击乐，就会缩短每次温习与休息的时间，例如改为温习30分钟、休息10分钟。我亦会根据兴趣与能力取舍活动，例如退出跳绳校队，改为在空余时间参加跳绳兴趣班，选择更热爱的合唱团，让学习与兴趣互不牺牲。

睿浠：与俊乐不同，我会严格遵守预先制定的时间表，以及根据「学业优先」的原则取舍。例如当有很多功课，我会选择不听音乐，而是做完功课就立即去温习，温习到九时半就去睡觉。即使因为参与奥数、STEAM、中乐等课外活动放学迟了回家也不例外，确保有充足的精力去应付翌日的课堂。

心悦：充分利用零碎时间，把握每分每秒。例如小息或饭后会先完成部分功课，放学后直接去补习社，晚上回家再复习一遍。娱乐方面，温习过程中的每次休息我都会限制自己使用电子设备不超过20分钟，然后就要回到书本继续温习。周末则固定留给拉丁舞及其他活动，如攀石、行山，让身心充分放松。

大角嘴天主教小学（图片来源：大角嘴天主教小学）

学会接纳情绪 适时调整心态

Q3：你会如何纾缓学习压力？

俊乐：学习以外的时间，我会唱歌。参加合唱团时，专注于歌词和旋律能令我暂时忘却烦恼；平时也爱听林家谦的歌，从中感受积极的讯息。放假时还会跟家人一起外出，去公园玩或者拍风景照，放松身心之余，更可以避免因经常在家里对着书本温习而感到苦恼。

睿浠：吹奏唢呐能让我沉浸于音乐世界，打篮球和跑步则能释放压力。当在数学考试因粗心大意而失分时，我会告诉自己：「有情绪是正常的，要尝试接纳它。」然后通过听音乐、与朋友聊天来调整心态。

心悦：舞蹈是我的减压良方。三年级时我曾经从全级20多名跌至32名，当时就是通过跳舞来释放压力，同时保持冷静，仔细从试卷中分析弱项。我相信「退步只是暂时，努力终会进步」，这个信念支撑我在之后的考试重回前列。而明确的目标 —— 入读伊利沙伯中学，也让我持续保持动力。

俊乐、睿浠是小六学生，而心悦今年则就读小五。（图片来源：《亲子王》）

何睿浠 为传统中乐奏出新气象

「唢呐的音色很震撼，能把悲痛发挥得淋漓尽致。」谈起心爱的乐器时睿浠眼神发亮。这份投入与专注，同样体现在他的学业中。严谨的学习态度及对学习的坚持，除了源于他对自我的要求，部分也源自三年级时遇到的赵老师。他回忆，当时学业表现不理想，但赵老师的耐心教导让他不仅成绩进步，更学到许多待人处事的道理，让他立志将来也要成为一名老师。虽然赵老师已经荣休，但他希望自己能像赵老师一样，帮助和启发其他学生。

（图片来源：《亲子王》）

何睿浠快问快答

亲子王：当初是怎么开始学习唢呐的？

睿浠：二年级时学校推行「一生一体艺」，我报名时抽中了唢呐，就这样开始了。后来被它强大而富有情感的音色吸引，一直坚持到现在。

（图片来源：《亲子王》）

何睿浠Profile

全班第一名、中乐团校队、奥数校队、电子积木奇趣STEAM校队、水底机械人校队、英语大使、第77届香港学校音乐节唢呐亚军

林俊乐 从挫折中培养韧性

就读六年级的俊乐，学业成绩名列全级第一，在语文、数理两类截然不同的科目也能平衡发展，他分享当中的秘诀在于分配时间。「一半时间温习语文，另一半时间则温习数理。」面对呈分试及升中这个重要阶段，他认为英文是最需要改善的科目，尤其说话方面因非母语而感到吃力，但他已积极透过每周一次的补习班专攻英文grammar与会话。对于升中后可能有更多的科目，如数学，需要以英语授课，他也有信心克服。当然，除了个人努力外，家庭的培养也十分重要。俊乐的父亲是一位中学老师，从俊乐初小起便透过生活化引导，例如在超市买东西时让他计算总额，并自制数学工作纸，成功点燃他对数理的好奇心。课余时，他参加敲击乐团，学习演奏马林巴琴，享受与同学合奏的乐趣。当他四年级成绩意外下滑十几名时，家人没有责备，而是与他分析原因，从中他更领悟到「失败乃成功之母」的道理。

（图片来源：《亲子王》）

林俊乐快问快答

亲子王：你最喜欢林家谦哪一首歌？

俊乐：<流离者的海>！不单止旋律好听，当中的歌词，如「发现有种漂泊，亦能在这世界花海寻找爱」，让我知道就算遇到挫折，只要努力就可以攻破难关。

（图片来源：《亲子王》）

林俊乐Profile

全级第一名、班长、敲击乐团校队、合唱团校队、2024-25香港青少年及儿童才艺表演协会粤语朗诵亚军及最佳台风大奖、2025 MathConceptition数学思维大激斗（香港赛区）P5个人赛铜奖

李心悦 拉丁舞女孩的梦想之路

「救护车车头上的字为甚么会反转？」对日常充满好奇，正是心悦热爱常识科的原因。为了准备考试中的时事题，她养成了收看新闻的习惯。课余时间，她热爱跳舞，从一年级开始学习拉丁舞，至今已四年，将来更希望成为舞蹈家。「我想将兴趣发展为事业，像上楼梯般一步步实现梦想。」此外，她也很有责任感，参加了学校的「大哥哥大姐姐」计划，利用课余时间帮助小一新生适应学校生活。

（图片来源：《亲子王》）

李心悦快问快答

亲子王：跳舞有甚么吸引你？你最喜欢哪一种舞蹈类型？哪一种对你的挑战最大？

心悦：漂亮的服装和动作是最吸引我的地方。我最喜欢伦巴舞（拉丁舞种的其中一种），因为它的节奏很慢、很浪漫。对我挑战最大的是斗牛舞，因为它有很多大幅度的跳跃、旋转动作，需要很大的力气和专注力，到现在还在适应呢！

（图片来源：《亲子王》）

李心悦Profile

全班第五名、社交舞校队、合唱团校队、2024-25 Creation Dancing Academy紫荆杯伦巴第一名、第75届香港学校朗诵节普通话诗词独诵季军

文：林诗敏

图：陈仲梁

