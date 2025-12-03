击破文言文│中文名师亲授重点复习 5种常见文言文试题练习必收藏 附答案

文言文练习︳想有效温习文言文，家长可以利用以下的实用练习跟孩子作重点复习，祝一切测考顺利！

文言文练习1：副词练习I

把下列文言文着色的副词翻译成白话文，在横线上填上适当的副词。

1.

文言文：向察众人之议，专欲误将军，不足与图大事。

白话文： ________ 我察看众人的议论，是专门想贻误将军，不值得与（他们）谋划大事。

2.

文言文：向之所欣，俯仰之间，已为陈迹。

白话文： ________ 所喜欢的东西，在短短的时间内，已经成为了旧物。

3.

文言文：不者，若属皆且为所虏。

白话文：不然的话，你们都 _______ 被他所俘虏。

4.

文言文：是故圣益圣，愚益愚。

因此圣明的人所虏。

白话文：不然的话，你们都 ________ 圣明，

愚笨的人 ________ 愚笨

5.

文言文：今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕，为天下唱，宜多应者。

白话文：现在 ________ 把我们的这些人冒充称自己公子扶苏、项燕的队伍，向全国发出号召，应该有很多响应的人。

6.

文言文：不可，直不百步耳，是亦走也。

白话文：不对，他们 ________ 没有跑到一百步而已，这也是逃跑啊！

7.文言文：可以为富安天下，而直为此廪廪也！窃为陛下惜之！

白话文：本来可以使天下富足安定，________ 造成这种积贮不足的令人危惧的情形！我私下替陛下痛惜啊！

8.

文言文：秦亦不以城予赵，赵亦终不予秦璧。

白话文：此后秦国没有给赵国城池，赵国也 ________ 没有把和氏璧给秦国。

9.

文言文：沛公至军，立诛杀曹无伤。

白话文：刘邦回到军中， ________ 杀掉了曹无伤。

10.

文言文：既而太叔命西鄙北鄙贰于己。

白话文：________ ，太叔命令郑国西、北边区的城邑从属于庄公也从属于自己。

文言文练习2：副词练习II

按句子意思，把被标记的文言文翻译成白话文，并圈出答案。

11. 莫辞更坐弹一曲，为君翻作琵琶行。

A. 更加

B. 再

C. 重新

D. 另外

12. 今日拒之，事更不顺。

A. 更加

B. 再

C. 重新

D. 另外

13. 楚诚能绝齐，秦愿献商、于之地六百里。

A. 已经

B. 将会

C. 突然

D. 果真

14. 少焉，月出于东山之上。

A. 很久

B. 一会儿

C. 刚才

D. 略微

15. 臣侍汤药，未曾废离。

A. 曾经

B. 将会

C. 已经

D. 果真

文言文练习3：篇章理解



二子学弈《孟子．告子上》

弈秋，通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈，其一人专心致志，惟弈秋之为听。一人虽听之，一心以为有鸿鹄将至，思援弓缴而射之，虽与之俱学，弗若之矣。为是其智弗若与？曰：「非然也。」

16. 文言文「之」有不同用法，试解释下列句子中「之」的意思，填在横线上。

（1）通国之善弈者也 ________

（2）一人虽听之 ________

（3）思援弓缴而射之 _______

（4）虽与之俱学 ________

17. 试语译下列句子：

「为是其智弗若与？」

________________________________________

18. 综观全文，作者认为下列哪一项是导致两人在学习上有差异的主要原因？请圈出正确答案。

A. 学习的对象

B. 学习的环境

C. 两人的智力

D. 学习的态度



文言文练习4：人称代词

按句子意思，判断着色的人称代词的意思，并连线答案。

（《亲子王》制图）

文言文练习5：常用虚词

按句子的意思，判断着色的代词的意思，在括号内填上代表答案的英文字母。

A.近指 B.远指 C.虚指 D.无指

29. 其人弗能应也。（《自相矛盾》） （ ）

30. 出若入若，天下莫不平均。（《荀子》） （ ）

31. 或从十五北防河，便至四十西营田。（《兵车行》） （ ）

32. 是时，曹操遗权书。（《资治通鉴》） （ ）

33. 其存其没，家莫闻知。（《吊古战场文》） （ ）

答案：

1. 刚才 2. 以前 3. 将会 4. 更加、更加 5. 果真 6. 只是 7. 却 8. 始终 9. 立刻 10. 不久 11. C 12. A 13. D 14. B 15. A 16.（ 1）的（ 2） 弈秋的话 / 弈秋的教导（ 3）鸿鹄 / 天鹅 / 牠（ 4）专心致志的人 / 他 17. 这是因为他的才智不及另一人吗？ 18. D 19. 他 20. 他的 21. 你 22. 你的 23. 我 24. 哪里 25. 谁 26. 怎么 27. 这 28. 他们 29. B 30. A 31. C 32. A 33. D

文：刘佩桦 图：资料图片

