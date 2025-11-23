猫咪与孩子一起长大的故事 两本与猫主题儿童绘本 让生命在爱里继续︳好书推介

好书推介︳窗边有一只猫，静静坐着，望着门口。牠只是等，等待那个总是叫牠名字的孩子回来。从孩子学会走路，到每天上学，再到越来越少回家，猫一直都在。

牠不吵不闹，只是安安静静地守着某个角落。那是牠和孩子一起玩过的地方，也是牠最熟悉的温暖。

有些事，看起来微不足道，却藏着很深的爱。猫和孩子的故事，就这样静静发生，又慢慢改变。

儿童绘本推介1：《你可以忘记我》 温柔地说再见

于《你可以忘记我》，作者用猫的视角来说故事。从牠遇见还是婴儿的孩子开始，陪着孩子长大，一起吃饭、睡觉、看风景。牠从不说话，只用行动陪在孩子身边。

（图片来源：受访者提供）

日子久了，孩子也变了。猫开始习惯孤单，但牠没有生气，也没有责备，只是轻轻说了一句：「你可以忘记我。」

这句话，其实也是一种爱。牠不是希望被遗忘，而是想告诉孩子你可以往前走。绘本中没有太多文字，却让人感受到很深的情感。一种安静的道别，是动物给我们的体贴与祝福。

（图片来源：受访者提供）

画面里的光线、窗边、坐着的角落，每一页都像生活中熟悉的样子。我们会发现，原来最美的回忆，不是特别的大事，而是那些每天都在发生的小小事情。

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《 大猫，小猫》生命在爱里继续

另一个故事，也是关于猫。《 大猫，小猫》一开始，大猫一个人住，有着牠的生活规律。后来，小猫来了，牠们变成朋友。大猫教小猫怎么生活和玩耍，一起过每一天，生活很快乐。

（图片来源：受访者提供）

但某天，大猫变得很安静。慢慢地老了，然后离开了，再也没有回来。小猫很难过，但还是继续生活。直到有一天，又来了一只新的小猫。这一次，小猫成了大猫，轮到牠来照顾别人。故事就这样重复下去。

绘本很简单，画面也多是黑白的，但说得很清楚：爱会延续。虽然有人离开了，但我们记得那些美好的日子，也会把那份爱传下去，这就是生命的样子。

（图片来源：受访者提供）

爱的样子 原来就是这样

我们会懂得，有些离开不是因为不爱，而是因为爱得太深，不想拖住对方；我们会明白，爱不是结束，而是从一个人，传到另一个人，像接力棒一样，一直延续下去。

这两本绘本没有直接告诉我们甚么是爱，也没有教我们怎么面对失去。猫咪只是安静地陪着我们，用一页一页的画面，说出那些我们心里知道，却不太会说的事。

（图片来源：受访者提供）

如果你曾经养过一只猫或经历过告别，你一定懂。

如果你是父母，正看着孩子一天天长大，渐渐独立，这些故事会让你放慢脚步，看看自己在陪伴中留下了多少温柔。

「你可以忘记我。」这句话，不是结束，而是一种深深的祝福。生命总会继续，爱会一直留在你我心里，不会走远。

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店

让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com

