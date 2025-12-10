中文学习不再靠死记 补习老师研发字卡助SEN学生冲破难关︳亲子专访

亲子专访︳「为甚么学英文有Phonics，学中文就只能靠死记？」这个问题，在教育工作者夫妇李雅庄（Ada）与曾昭伟（Thomas）心中萦绕多年。在超过十年的教学生涯中，他们目睹各种背景的学生在中文学习中受挫，促使他们投入研发创新的中文字卡。女儿从岁半识字过百到升小后显露读写障碍倾向的独特教养经历，更让他们对SEN（特殊教育需要）学童的处境有了深刻体会。

读写障碍学童处理中文字形特别困难

（左至右）致德教育及STRAW Education创办人曾昭伟（Thomas）及李雅庄（Ada）（图片来源：《亲子王》）

Ada和Thomas在教学过程中深刻体会到中文教学的瓶颈。「看到学生在中文学习遇到困难时，我们却缺乏有效的帮助方法。」Thomas坦言。Ada则表示，英文有系统的Phonics教学法，但中文教学长期依赖重复抄写，特别是对那些连基础字都难以掌握的学生，传统教学方法显得力不从心。

他们观察到读写障碍学童在字形处理上特别困难。「明明看到清晰的笔画，书写时却完全变了样。」Ada补充道。中文字笔画的细微差异对这些孩子而言是巨大挑战，加上在学校持续被纠正、扣分，使他们逐渐对中文产生恐惧与排斥。

除了学习障碍，他们也注意到当代语言环境的变化。「新一代孩子接触中文的机会明显减少，对整体语言发展造成影响。」这些发现促使他们开始寻找创新的教学方法，最终发展出以「形义提示句」为核心的STRAW字卡。

形义提示句 开启多感官学习

「我们在传统字卡基础上加入创新的『形义提示句』，让孩子透过直观的句子轻松记忆中文字的形与义。」Ada详细介绍STRAW字卡的核心设计。这个独特的设计理念让每个中文字都鲜活起来，透过生动的句子和图像，帮助不同学习需求的孩子理解文字结构。

以「大」字为例，提示句设计为「张大双手」；「不」字则转化为「飞鸟不下来」的画面。这种多感官的学习方式让抽象的方块字变得具体可感，不仅适合SEN学童，对普通学生同样有效。

STRAW字卡的核心理念是让语言学习回归本质，从听说自然过渡到读写。在设计提示句时，他们严格遵循三大原则：准确表达字形、清晰传达字义、保持句子简洁，以适应不同学生的学习特点。

Ada与Thomas以超过十年教学经验迎战香港 的中文教育困境。（图片来源：《亲子王》）

见证学习成效 跨越年龄限制

「为甚么幼儿可以轻松学习ABC，却不能同样愉快地认识『人大天小』？这个现象值得深思。」这个理念激励他们打破学习的年龄界限。岁半女儿透过字卡认识近百个生字的成果，验证了图像化学习的有效性。

更令人振奋的是，STRAW字卡还获得外籍教师的认可。「我们希望学习者能用自己熟悉的语言来接触中文。」这个贴心设计促使STRAW字卡发展出韩文、日文、泰文版等不同语言的版本，在非华裔学生群体中备受好评，更与部分学校、媒体合作，让不同文化背景的学习者都能顺利入门。

他们分享一位在字形辨识、聆听、书写上有多重困难的SEN学生案例。该学生透过部件学习法的系统训练，在字形辨识和书写能力上取得显著进步，从完全无法掌握字形到能主动拆解生字，默书成绩在一年间从零分跃升至合格。除了激发学习动机，STRAW字卡还透过创新的「部件学习法」，系统性地提升学生的文字理解能力。

「张大双手就是『大』！」STRAW字卡用「形义提示句」，让抽象文字变身生动画面。（图片来源：《亲子王》）

部件学习法 建构中文学习系统

STRAW字卡的另一个重要特色是创新的「部件学习法」。Ada以「人」、「大」、「太」、「天」为例，展示系统性的学习脉络：「从『人』延伸至『大』，添加一点成为『太』，再加一横转化为『天』。」这种巧妙的设计让学习者自然发现中文字的构造逻辑。

「如同英文Phonics的分解与组合，这是学习中文的重要基础。」Ada强调，这种方法能帮助学童建立清晰的文字概念，避免机械式的死记硬背。不仅对SEN学童有益，也能提升普通学生的学习效率。

他们特别指出，部件连结比传统部首分类更能提升学习效率。「每个部首可以组合出的字千变万化，用部件来分类文字，学习效果更加显著。」透过系统化的学习方式，配合因材施教的教学策略，让每个孩子都能找到适合自己的学习路径。

从「大」到「天」，STRAW「部件学习法」让孩子自己发现中文的构造逻辑，举一反三。（图片来源：《亲子王》）

因材施教 搭建个人化学习桥梁

丰富的教学经验，让两人深刻理解因材施教的重要性。「面对学习基础较弱的学童，需要循序渐进地引导。」Ada表示，学生的学习能力各具特色，需要采取对应的教学策略。如果学生基础较弱，最大的挑战在于建立知识连结，这时就需要提供更丰富、更具体的素材。在STRAW字卡设计上，他们充分考虑个别差异，包含500个基础字，后期才逐步加入形声字，确保学习的连贯性。「我们最想做的是一套方法，不止是一套字卡。孩子学会方法后，能够自己创造『形义提示句』。」

Ada认为对于理解力较强的学生，可以一次过展示多张字卡；对于学习困难者，则需要分阶段教学，结合多感官体验。在设计这些弹性教学方法的同时，研发团队也面临着融合古今智慧的挑战。

「成绩稍差一点不要紧，最重要的是保持孩子的学习热情。」这是Ada和Thomas作为老师与父母，最深刻的体悟。（图片来源：受访者提供）

研发挑战 融合古今智慧

研发之路充满挑战，最大的难题在于如何平衡古字原意与现代理解。「许多字的字形历经演变，需要新的诠释方式。」Thomas以「妻」字为例，他们舍弃了「抢亲习俗」的古老说法，转而采用「帮妻子梳头」的温馨场景。

又如「黄」字，复杂的古字解释被转化为「大肚开口小黄人」的现代诠释，让孩子能透过熟悉的卡通形象理解字义。抽象字的处理更需要创意巧思。「譬如『可』字，我们运用『口可以唱歌』的形象来辅助理解。」这些创意设计不仅解决了教学难题，更源自他们对SEN学童的深刻理解 —— 这份理解，正来自陪伴女儿成长的亲身经历。

生命教育 从理解接纳开始

随着女儿成长，他们亲身经历了育有读写障碍孩子家庭的挑战。 「 她能认字，但要写出来又是另一回事，到现在也会混淆『b』和『d』，这是读写障碍的典型特征。」这段经历深化了他们对SEN学童的理解与同理心。

在他们看来，接纳是协助孩子的首要步骤。「既然这件事无法选择，就只能接纳。我们很快跳脱纠结，转而思考具体的协助方法。」务实态度成为他们面对挑战的力量。

「对学生不会产生负面情绪，但面对自己的女儿时，真的会感到非常挫败。」Ada道出许多SEN家长的心声。这份「磨练」促使他们淬炼出更有效率的教学方法，甚至转化为STRAW字卡的设计灵感。

他们发现，女儿通过图像字卡「认字」的速度很快，但「字形意识」（对文字形状结构的认知能力）较为薄弱。当理解这是孩子大脑的特有运作方式后，他们转而重视女儿的优势领域，不强迫她用抄写形式认字。过程中，他们总结出三大实用教养心法，帮助更多家长陪伴SEN孩子成长。

3大实用教养心法

理解孩子的学习特性至关重要。学习是螺旋式上升的过程，需持续引导，避免因考试成绩打击孩子的自信。 掌握有效的学习方法。引导孩子拆解文字部件，观察结构特征，这个简单策略对所有学童都有帮助。 保持学习趣味性。善用零碎时间，以游戏方式融入学习，让孩子保持对中文的兴趣与热情。

「成绩稍差一点不要紧，最重要的是保持孩子的学习热情。」这份为人父母的深刻体悟，让STRAW字卡承载着超越教学的意义。从教育者到家长，双重身份让他们坚信每个孩子都能找到适合的学习路径。字卡不止是教学工具，更是对生命的理解与接纳，让每个孩子都能在学习中重拾自信，终身热爱学习。

所有的创新，都始于对孩子的爱。Ada和Thomas为女儿，也为每一个独特的孩子，开创一条不同的学习路径。（图片来源：受访者提供）

文：林诗敏

图：陈仲梁、部分由受访者提供

