DSE状元│从小学开始状元路打好基础 出产状元8所中学附有直属小学

DSE状元︳回看2025年DSE共有16位状元，分别来自14所中学，每一位都是耕耘多时，收成正果。环顾这14所中学，当中不乏有直属或联系小学、一条龙，于中学统一派位，直属中学可为其直属小学保留最多85%的学位，而联系中学可为其联系小学保留最多25%的学位，最理想当然是一条龙，12年直升无烦恼。虽然子女入读上述的小学，不代表就会成为状元学霸，但子女能在学习氛围浓厚、学术有水平的小学打好基础，可能真会快人一步、理想达到。

港岛区：

香港中国妇女会中学

类别︰津贴

状元：1位终极状元

圣保罗男女中学

类别︰直资

状元：3位超级状元

一条龙：圣保罗男女中学附属小学

英皇书院

类别︰官立

状元：1位超级状元

联系小学：般咸道官立小学、香港南区官立小学、李升小学

皇仁书院

类别︰官立

状元：1位超级状元

联系小学：爱秩序湾官立小学、轩尼诗道官立小学、轩尼诗道官立小学（铜锣湾）

香港真光中学

类别︰津贴

状元：1位

联系小学：香港真光中学附属小学暨幼稚园

张祝珊英文中学

类别︰津贴

状元：1位

九龙区：

喇沙书院

类别︰津贴

状元：1位超级状元

直属小学：喇沙小学

拔萃女书院

类别︰直资

状元：1位超级状元

一条龙：拔萃女小学（私立）

华英中学

类别︰津贴

状元：1位超级状元

民生书院

类别︰资助

状元：1位

直属小学：民生书院小学

协恩中学

类别︰直资

状元：1位

附属小学：协恩中学附属小学

新界区：

保良局董玉娣中学

类别︰津贴

状元：1位超级状元

迦密柏雨中学

类别︰津贴

状元：1位超级状元

香港道教联合会邓显纪念中学

类别︰津贴

状元：1位

终极焦点：香港中国妇女会中学

位于东区，连续两年诞生状元的香港中国妇女会中学，一跃成为全港焦点，学校向来低调，却早是东区排名三甲、大受欢迎的Band 1英中，入U率达90%以上，学生可说是半只脚踏入了大学。

学校以英文为主要教学语言，中文、中史及普通话科除外，以学生为本的互动学习形式，发展学生共通能力。自DSE诞生状元后，面试要求更为严格，只接见约200名学生，分别以个别面见及全英语对答形式进行。

