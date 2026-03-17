如何提升孩子讲故事能力？3个方法丰富叙事内容︳言语治疗师

「呀仔讲故事讲得好简单！」「呀女看图作文经常唔够字数！」家长有以上的烦恼吗？好的说故事能力不但有助孩子轻松应付学校的作文及考试、提升孩子在入学面试的表现，更能让他们自如地、详细地讲述发生了的事情。以下将会与大家讨论三个提升孩子说故事能力的方法，丰富他们的叙事内容。

丰富叙事内容方法1：加入故事文法

故事文法是故事结构的框架，很多的叙事文本（如童话、小说、绘本等）都是跟着这框架结构出来。只要写出 / 说出故事文法，整个故事的重点内容都能表达出来。故事文法包括以下五个元素，再以以下图片为例，家长可引导孩子说出故事文法。如孩子能将故事文法写/说出来，其实已叙述了故事八成的内容。

（资料图片）

点击图片浏览故事文法5个元素：

丰富叙事内容方法2：运用精准词汇 / 描述

当孩子回答故事文法的问题时，家长亦能鼓励他们用精准的词汇。不精准的词汇包括：啲嘢、好好、唔好、好乖、好曳、好特别、好靓、好开心、好玩等。这些词汇只是概括地表达了大方向，若然要真正了解孩子意思的话，家长很多时需要再发问问题，如：「很好？有甚么好啊？」

（图片来源：PhotoAC）

相反，「精准词汇 / 描述」的意思是：具体叙述，家长不需要再发问问题，都能理解孩子意思。

例一：

孩子说：「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家里做事。」

家长：「做事？做甚么事？」

孩子说：「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家里做功课。」

（图片来源：PhotoAC）

例二：

孩子说：「爸爸觉得伤害蜜蜂不好，教导哥哥不要用书拍蜜蜂。」

家长可进一步发问： 不好？有甚么不好？」

孩子说：「爸爸觉得蜜蜂是益虫，帮我们采花蜜，不应伤害牠，教导哥哥不要用书拍蜜蜂。」

丰富叙事内容方法3：叙述因果关系

当然叙述故事文法只是最基本的步骤，是不足够令内容变得丰富，想令故事由平凡变出众的话，家长可鼓励孩子在故事中加入因果关系。简单说，即是多运用「因为⋯⋯所以⋯⋯」这两个连接词。

（图片来源：PhotoAC）

例一：

「为甚么哥哥要用书本拍蜜蜂？」

孩子：「因为他害怕蜜蜂会螫他，所以便想赶走牠。哥哥用书本拍蜜蜂，妹妹叫爸爸出来帮忙。」变成「哥哥用书本拍蜜蜂，因为他害怕蜜蜂会螫他，所以便想赶走牠；妹妹叫爸爸出来帮忙。」

（图片来源：PhotoAC）

例二：

「为甚么最后妹妹开心得抱着爸爸？」

孩子：「因为她觉得爸爸的教导很有道理，学懂了要爱护小昆虫，所以便开心得抱着爸爸。」

「妹妹开心得抱着爸爸。」变成「因为妹妹觉得爸爸的教导很有道理，学懂了要爱护小昆虫，所以便开心得抱着爸爸。」

（图片来源：PhotoAC）

运用以上3个方法后故事会变成：

「星期日的早上，哥哥和妹妹一起在家里做功课。

突然，有一只蜜蜂飞进了客厅。哥哥连忙用书本拍蜜蜂，因为他害怕蜜蜂会螫他，所以便想赶走牠；妹妹叫爸爸出来帮忙；妈妈看见了也从厨房里走出来。

爸爸从书房里走出来叫他们不要伤害蜜蜂，然后妈妈打开窗户，让蜜蜂飞走。爸爸觉得蜜蜂是益虫，帮我们采花蜜，不应伤害牠，教导哥哥不要用书拍打蜜蜂。

最后蜜蜂飞走了，哥哥和妈妈看着蜜蜂飞走了都觉得很放心；妹妹因为觉得爸爸的教导很有道理，学懂了要爱护小昆虫，所以便开心得抱着爸爸；爸爸则摸摸她的头，安慰她不需再害怕。」

（图片来源：PhotoAC）

运用这些方法不但能促使孩子叙述完整故事，更能丰富叙事内容，令故事生动有趣呢！大家不妨试试看。

Ms Renee Ng 吴茵茵 言语治疗师

Ms Renee Ng 吴茵茵 言语治疗师

．香港大学言语及听觉科学荣誉理学士

．曾任香港教育专业人员协会荣誉医事顾问及香港大学言语及听觉科学部荣誉临床导师

．曾为本港非政府组织、多间幼稚园、小学及中学举办讲座及提供到访言语治疗服务

．言建亲子平台「小学生英语实战课程」及 「言建 phonics 实战课程」 创办人

Youtube 频道：https://www.youtube.com/@langbuild

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