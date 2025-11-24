光明英来学校3尖子平衡学业兴趣不做「书呆子」巩固记忆要靠温习次序︳尖子学堂

尖子学堂︳隶属74校网的光明英来学校是元朗区内热门小学之一，尽管该校近两个学年小一已经开设七班，于小一自行分配学位阶段仍出现「超收」的情况，除了吸引屯门、元朗、天水围等邻近地区的学生报读，还有不少跨区学生。而该校的升中派位成绩同样理想，约有一半学生升读英中，当中包括拔萃女书院、圣保罗男女中学等区外传统名校。校方同时重视学生的全人发展，提供多项课外活动，如竞技啦啦队、竞技叠杯等。是次受访的三位同学：陈荣焌、黄一翘、黄梓熙在学业方面固然名列前茅，同时也参与不同活动，一起来听听他们在读书及兼顾兴趣方面有何心得。

光明英来学校（图片来源：光明英来学校校网）

SP：Smart Parents

SP：你平日如何安排学习与课外活动的日程？

荣焌：基本上每日放学后都有活动，通常回到家已经大约六点。而回家后我习惯先洗澡，再吃点小零食放松，才开始做功课和温习。当开始做功课，当然就要全神贯注，目的是巩固当日在堂上学到的知识。而我每日平均至少都要花一至两小时做功课、温习，每科都会温，逐少逐少增加温习的内容。温完书我便会开始练习叠杯，练大约半小时，晚上十点便会瞓觉，确保有充足精神，为明天的学习做好准备。

一翘：如果当日功课不多，或者翌日没有默书、测验、考试，放家回家后我会先休息大约半小时，再做功课，之后温书，通常温一小时左右，主要重温当日课堂上所学的知识。临近默书、测考也有可能温一至两小时，剩下的时间就会做自己想做的事。不过有课外活动的话，通常回到家已经时候不早，五点半左右，那回家后便会立即做功课，然后食晚饭、冲凉，做完这些事就差不多时间休息，通常十点半瞓，视乎那天是否很多事情要做。不过我觉得还好，不算辛苦。

梓熙：因为屋企同学校很近，造就了我有充裕的时间做功课。而放学后会补习，大约一个半小时，差不多五点左右回到家。通常回家后会先冲凉抖擞精神，然后做功课、复习老师当日堂上所讲的内容，再预习翌日老师会教的内容，遇到不明白的地方我就会查字典或上网找多些资料。食完饭会练琴，我很珍惜这短短的半小时音乐时间，可以将读书、做功课的压力抒发出来。有时间的话也喜欢看课外书，如漫画、小说。一般九点左右就会睡觉。

（左至右）黄梓熙、黄一翘、陈荣焌（图片来源：《亲子王》）

大量背诵的科目放后温 远离电子产品

SP：如何提升温习效率？

荣焌：不断温习，巩固自己的记忆。每日温少少，有时候坐车拿笔记出来看看也是温习的一种。而越早温的科目到考试时通常最容易忘记。例如中文，假设考试前一个月已经温习要考的词汇，到考试时其实很大机会已经忘记它们的意思；相反，考试前几天才温，考试时记忆就会更深刻。又例如常识，因为通常比较多东西需要背，爸爸便建议我在考试前一星期先背一次，然后考常识前一天再重温一次，这样做有助我加深印象。另外，有不明白的地方尽快请教老师、与同学组成温习小组，以及试前不要挨夜也是十分重要。

一翘：一定是把手机关掉，放在一旁，因为手机对学生的诱惑实在太多，如果放在自己旁边，可能听到通知声便会忍不住立即查看，甚至忍不住玩，忘记了功课、温习。另外，将中英数常四科隔开温，如果连续两、三日都温同一科很容易会觉得闷而温不入脑；相反，分开温习能够保持新鲜感，且先温自己比较擅长的科目，会有更大的动力温习。上堂时保持专心和写笔记，做功课时参考笔记里面所写的内容，考试前尽量记熟公式，都可以令自己更容易入脑。

梓熙：可以尝试找一些比较有趣的方法，如小四时学数学科图形、体积、常识科的人体结构等课题，我会将不明白的地方画出来，令自己更容易理解及留下更深刻的记忆，而且常识科也很常见这类题型（即出一幅图，然后问是哪一个部位）。最重要是上课时抄笔记，写下老师堂上讲的重点，方便之后温习。而且不能一次过温习所有内容，要分开，如每温习45分钟便休息一会儿，让脑袋消化一下刚才所温的内容才继续温习。

（图片来源：《亲子王》）

做好时间管理 忌死记硬背

SP： 回顾这个学期，你认为自己有甚么值得赞赏和需要改善的地方？

荣焌：学业方面，我觉得中文、数学、常识都达不到我预期中的成绩。于中文科，经常怀疑自己，最后把两个原本正确的答案擦走了；数学则衰在粗心大意，自己的手遮住了题目的单位，所以我决定要改变揸笔的方式；常识是错在自己太懒散，因为同时忙于港队之后训练和比赛，没有太多时间温习而导致，部分题目最后只能靠「估」，并非书上的正确答案。希望下学期英文能够继续保持成绩，答题时对自己有多点信心，尤其是中文。

一翘：今个学期将太多时间放在课外活动方面，毕竟学业对我来说更加重要，再加上呈分试，我应该花更多时间温习，待考完试再继续参与其他活动。学业一定放在首位，如果觉得自己已经温得够、温得熟，空闲时就可以参加课外活动；或者不是临近考试的时候，温书稍为短一点，这样就可以有更多时间参与活动了。我期望升上中学后能够平衡学业和课外活动，继续参与竞技啦啦队、体操、辩论及田径，因为这四项活动都是由小学开始参与，不想因为升中或学业而放弃。

梓熙：中文科可能比较需要改善，例如有些词语不能单靠死记硬背，还要明白其意思及用法，有时对着一些四字成语也会觉得混淆。加上第一次考呈分试时还未知道怎样应对，但去到小六觉得自己开始慢慢掌握到，就算要记大量的知识也轻松了。升上中学后希望可以将成绩保持在现今水平，同时参加多些课外活动，尤其是与科技相关的，因为我对无人机等新兴科技很感兴趣。

荣焌、一翘和梓熙三位都是六年级学生。（图片来源：《亲子王》）

陈荣焌 永不言败的叠杯好手

荣焌小四时受学校老师关Sir影响而接触叠杯，学了短短两年多的时间就已经成为竞技叠杯港队代表之一。「见到关Sir的第一天，他便播放了一段叠杯的片，当刻看到觉得很快、很刺激。亲身体验过后，便更加享受当中的速度感。而每次成功挑战到最佳时间都会十分开心，有种『哇，原来我都做到』的感觉，能够比别人快，就会出现非常明显的成功感。」然而学习叠杯的过程也并非一帆风顺。「初初真的会有很大挫败感，参赛时紧张到手震，但有幸去过台湾、韩国、马来西亚比赛，可以见识到世界各地选手的速度，亦都明白『天外有天，人外有人』，相比之下，自己真的算不上快，必须要多练习才有机会赢到，接下来的暑假亦会再去台湾参加交流赛。」

陈荣焌（图片来源：《亲子王》）

与陈荣焌快问快答

SP： 学习叠杯的过程中有想过放弃吗？驱使你坚持下去的原因是甚么？

荣焌：有很多同学都跟我一样玩垒杯，我们会一起参与训练。当见到他们能够顺利完成，不禁令我反思为甚么别人做到，自己却做不到呢？之后我便更加努力练习。虽然过程中经历过无数次的失败，但教练也有称赞我的速度比以往快了很多。况且就算世界纪录保持者也会有失手的时候，学习叠杯不止让我提升自信，还懂得以更积极的态度面对挫败。

陈荣焌（图片来源：《亲子王》）

陈荣焌Profile

竞技叠杯中国香港代表队及校队成员、瑞士「竞技叠杯运动世界锦标赛2025」双人赛及团体计时赛冠军、中华台北竞技叠杯运动精英赛 - 计时接力赛亚军

黄一翘 爱文字的运动女将

最喜欢中文的一翘，坦言该科可以让她找到很多乐趣，特别是作文能够让我创作属于自己独一无二的故事，也不一定要跟从书本去学习。一翘同时拥有活泼好动的一面，是学校的竞技啦啦队成员之一，也有参与田径和体操。「我希望自己能成为一位啦啦队运动员，因为我觉得这项运动真的好好玩，于进行一些高难度动作时能够保持专注，暂时忘记压力，同时可以培养团队合作精神。」

黄一翘（图片来源：受访者提供）

与黄一翘快问快答

SP：竞技啦啦队与我们普遍认识的啦啦队有何分别？

一翘：普通啦啦队主要用于支持运动队伍增加气氛，表演以舞蹈和口号为主。而竞技啦啦队有将人抬起或翻腾等高难度动作，不单止是拿着啦啦球摇晃。参加竞技啦啦队令我印象深刻，可以跟队友一起外出参加不同比赛，如在南京比赛赢到冠军，有同学感动到喊。就算赛前见到其他队伍的表现亮眼也要保持冷静，抱持努力、永不放弃的精神，面对之前失败过的动作也要相信自己可以做得到。

黄一翘（图片来源：《亲子王》）

黄一翘Profile

第11届中国（南京）啦啦操公开赛冠军、第三届香港啦啦队公开赛暨邀请赛 - 儿童混合组冠军、2023国际青少年体操俱乐部全国巡回邀请赛（上海站）团体冠军及个人全能季军、2024 - 2025年度元朗区小学校际陆运会女子甲组4 x 100接力冠军、香港青少年田径分龄赛U12女子4 x 100接力亚军

黄梓熙 朗诵兼钢琴才子

自小一开始参加校际朗诵节，初次参赛便夺得季军，梓熙表示众多课外活动中（钢琴、朗诵、绘画），最喜欢的是朗诵，更分享多年来的心得。「拿着同一份诵材，可以怎样用不同的感情带出当中作者想表达的讯息、作者创作时的心情，做到先可以算是表演得比较优秀。」

黄梓熙（图片来源：《亲子王》）

与黄梓熙快问快答

SP：参与朗诵对你有何得着？

梓𤋮：记得第一次参加朗诵时其实不太清楚发生甚么事，只记得当时老师安抚我不要太紧张，当作平日正常表演就可，庆幸最后都取得第三名。不过朗诵对我最大的影响是提升自信，能够在众人面前表演、演讲，同时对中、英文科说话也会有帮助，咬字发音都更加清晰。

黄梓熙（图片来源：《亲子王》）

黄梓熙Profile

第76届香港学校朗诵节诗词独诵亚军、散文独诵冠军、中诗集诵冠军；第11届HKYPA香港国际青少年朗诵及故事演讲大赛 - 粤语散文独诵亚军；第75届香港学校音乐节（钢琴）银奖；ABRSM Grade 5 Piano Performance Distinction

文：林诗敏

图：霍楚晖、部分由受访者提供

