中学统一派位2026│了解升中统一派位流程：先派甲部再派乙部？随机编号点得嚟？

中学统一派位2026│现时就读小六的学生及其家长，2026 / 27学年升中自行分配学位的结果已公布，能一击即中入读心仪中学当然皆大欢喜，但即使没有收到中一自行分配学位的取录通知，同学们亦毋须气馁，皆因接着的中一统一派位，占总学额七成之多，方为关键所在。只要深入了解统一派位的规则，避免填表时常犯的错误，仍大有机会入读心仪中学。

（图片来源：PhotoAC）

中学统一派位2026│不受地区和校网限制

所有官立、资助中学及部分参与的直资中学会经「中学学位分配办法」程序收生，首阶段为「自行分配学位」，中学可拨留最多30%的学额，用作自行收生，余下的学额则用于统一派位。此阶段选校不受地区和校网限制，家长可在全港挑选最多两所中学申请，学校按学生的成绩、面试表现、课外活动、奖项等因素，决定取录与否。中学在三月底公布取录名单，今年教育局有新措施，家长收到《中一派位选择学校表格》时，需申报是否已获通知为自行分配学位的正取生，或已获非参加派位的直资中学录取。

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中学统一派位2026│升中大抽奖先派「甲部」 再派「乙部」

未获自行收生录取的学生，将进入统一派位阶段，占中学学额约七成，家长于四月中会收到《中一派位选择学校表格》，必须于五月填好表格交回学校，教育局将按学生的派位组别、选校意愿，以及电脑随机分配的编号来分配学位。

( 图：教育局）

统一派位分为甲、乙两部分，甲部为全港校网选校，包括本区校网，要与全港学生竞争，电脑会首先处理，占统一派位的一成学额，最多可选三个志愿。乙部则为本区校网，与本区学生竞争，占统一派位的九成学额，最多可选30个志愿。派位程序是先派甲部，再派乙部。

派位组别：先派B1 再派B2

家长选校填表时，需平衡多方面因素，因决定学生中一派位结果的，主要依据三次呈分试，分别是小五下学期大考、小六上学期期考及小六下学期，于二、三月间之期考，六年级学期尾之大考并不计算。各科占分比例亦不同，中、英、数三主科比重最多，分数各乘以九；其次为常识，乘以六；视觉艺术乘以三；音乐乘以二。 之后，以本身学校学兄学姐的「中一入学前香港学科测验」成绩（俗称中一编班试，Pre-S1），跟自己校内名次对照，从而得另一分数，再以此比较全港各校学生表现，并划分学生Banding。

（图片来源：教育局）

中一派位根据「随机编号」

在中一统一派位前，系统会为每位学生生成一个随机编号，用以决定同一派位组别内学生的学位分配次序。若某中学学位供不应求，同一组别中随机编号较小的学生将优先获派学位。统一派位时，第一派位组别（Band 1）的学童会先获分派学位，同一组别中又以随机编号最小的先获分配。换言之，在「第一派位组别」中，随机编号最小的该位申请学童，他的第一志愿学校会被最先分配，待所有「第一派位组别」中所有学童的第一志愿处理完成后，再审视未获成功分配学童的第二志愿，如此类推，直至组别内所有学童都获派学位后，才会处理「第二派位组别」（Band 2）学童的选择。因此，派位组别越后，获派心仪学校的机会就越低。

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中学统一派位时间表

重要日期 事项 2025年12月上旬 派发《中一自行分配学位申请表》及相关文件、家长登记「中一派位电子平台」 家长帐户 2026年1月2日至16日 参加派位中学接受中一自行分配学位申请 2026年3月中或之前 个别中学安排面试甄选学生 2026年3月31日 参加派位中学通知自行分配学位正取学生的家长 2026年4月 派发《中一派位选择学校表格》及相关文件 2026年4月10日 回复非参加派位直资中学是否保留学位（如适用） 2026年5月上旬 学校递交家长已填妥的《中一派位选择学校表格》 2026年7月7日 公布中学学位分配结果 2026年7月9日及10日 学生到获派中学注册 2026年7月14日 中一入学前香港学科测验（如适用）

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