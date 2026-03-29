「够瞓」有助减少问题行为 3个贴士提升孩子睡眠质素：午睡最多睡x小时︳儿童心理

提升孩子睡眠质素方法︳很多研究显示孩子睡眠不足，问题行为也会随之增加。今次跟你分享三个贴士，让你助孩子提升睡眠品质，同时减少他们的问题行为。

提升孩子睡眠质素方法1： 留意影响睡眠质素的因素

例如很多孩子都喜欢午睡，下课后先休息一下再来做功课，如果孩子花很多时间午睡，其实会影响其晚上的睡眠质素。所以如果真的要午睡，请尽量缩短孩子的午睡时长，最好少于一小时。

提升孩子睡眠质素方法1： 留意影响睡眠质素的因素（图片来源：PhotoAC）

同时，如果孩子在当天有做运动，晚上也会睡得较好。有的青少年喜欢喝咖啡，但是我们知道有些人对咖啡因比较敏感，如果孩子也对咖啡因比较敏感，就要留意一下，过了下午三点后可能未必适合喝咖啡了，以免影响到晚上的睡眠质素。

过了下午三点后未必适合喝咖啡，以免影响到晚上的睡眠质素。（图片来源：PhotoAC）

提升孩子睡眠质素方法2：制造能帮助孩子睡眠的环境

很多学生告诉我，如果环境过于安静，一点声音也没有，会觉得有点难入睡。所以有些学生会宁愿有一些声音，即使只是冷气机的声音也好，甚或白躁音，都有助这些学生入眠。所以我有很多学生会用一些APP或YouTube播放较宁静的音乐、背景声音，陪伴自己入睡，家长也可以参考一下，看你的孩子是否有同样需要？

提升孩子睡眠质素方法2：制造能帮助孩子睡眠的环境（图片来源：PhotoAC）

另外不能小看能有效遮光的窗帘，曾有学生反映说，如果窗帘太薄，外面的光都会透进来，令自己会睡不好，当他们换上一些完全遮光窗帘后，睡眠质素即时提升。因此我们可以多注意这些细节，帮助孩子睡得更好。

换上一些完全遮光窗帘后，睡眠质素即时提升。（图片来源：PhotoAC）

提升孩子睡眠质素方法3：制定良好的时间表

良好的时间表是指，很多孩子每天需要睡至少8至10小时，如果你的孩子也一样，那代表孩子最晚要几点便上床睡觉？因为尽管我们上床躺着了，但也很少人能够做到立即入睡，因此需要留一点时间作为过渡。

提升孩子睡眠质素方法3：制定良好的时间表（图片来源：PhotoAC）

很多学生也希望能够在周末补眠，可能会晚一点起床，我也如是，不过最近就有一个习惯，就是尽管我周末不用前往大学，也希望能够让自己的起床时间跟平日返大学授课的时间差不多，因为有很多研究显示我们在周末时，如果太晚起床，原来也会影响我们的生理时钟，所以较好的做法是周末也尽量保持和平常一样的起床时间，但是如果真的有需要休息多一会，宁可于午间睡一会。对于孩子也一样，尽量让他们的生活时间表保持周末和平日一致，对于睡眠质素也有所提升。

孩子的生活时间表保持周末和平日一致，对于睡眠质素也有所提升。（图片来源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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