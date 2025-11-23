小一派位懒人包︳小一自行分配学位填表策略/小一统一派位策略/小一面试/小一叩门贴士（持续更新）

小一派位懒人包︳升小对家长和孩子来说都是一个重要的转折点，升读小一不仅影响孩子的学术成绩，也对他们的个人成长及往后的小学升学部署有着深远的影响。因此，《亲子王》特意整理了小一派位懒人包，内容涵盖小一自行分配学位填表策略、小一统一派位填表策略、小一面试、小一叩门贴士等，好让家长和孩子提早准备，以迎接升小这个充满可能性的新旅程。

小一派位懒人包︳小一自行分配学位 拆解升小第一步

「小一自行分配学位」是香港小一入学统筹办法的第一阶段，一般于每年的 9 月报名，并在该年的 11 月公布结果。在这个阶段，全港的官立及资助小学（统称「官津小学」）各自拿出约 50% 的学位供申请者进行分配。每名准小学生在这个阶段只能选择一间小学学校申请，而申请不受地区限制。尽管教育局提供了一些指引和计分方法，选校的成功还取决于所选学校的竞争程度以及学生自身的优势。在小一自行分配学位阶段，一些学生可能基于兄弟姊妹在学校就读或父母在学校任职等因素获得优势。这一阶段的成功率和策略性思考对于家长来说尤为重要，因为它直接影响孩子是否能升读心仪的小学。

小一派位懒人包︳小一统一派位填表策略公开！

「小一统一派位」是香港小一入学统筹办法中的第二阶段，又被称为「小一大抽奖」。在小一大抽奖这个阶段，未能在「小一自行分配学位」阶段获取学位的学生，将参加「小一统一派位」。小一大抽奖阶段将由教育局统一分配剩余的小学学位，占学校总学位的 50% 。小一统一派位的过程中，家长需填写小一统一派位「选择学校表格」，小一大抽奖其中包括甲部（不受学校网限制的学校选择）和乙部（受学校网限制的学校选择）。电脑按照家长的选择以及「随机编号」进行分配「小一大抽奖」，以确保公平。小一统一派位结果将于每年 6 月份公布，家长需要在指定时间内完成注册手续。

小一派位懒人包︳小一叩门面试攻略

「小一叩门面试」是香港小一入学过程中的重要环节，用于争取在小一统一派位或小一自行分配学位阶段未能获得的学位。在这一环节中，家长可以向多间学校提交申请，希望获得剩余小一学位的录取机会。小一叩门面试通常包括个人及小组环节，学校会评估申请学童的学术能力、社交技能、表达能力及创意思维等。小一叩门面试的竞争较大，家长和学生需要做好充分准备以增强录取的机会。每间学校的面试程序和要求可能有所不同，因此了解目标学校的具体要求亦是重要的一环。

小一派位懒人包︳直资小学、私立小学点样分？

除参加官津小学的派位，也有部分家长心仪直资小学或私立小学。直资小学和私立小学是两种不同类型的学校。

直资小学是参与直接资助计划的学校，在资源调配、课程设计和收生等方面享有较大的弹性。这类学校可自定学费，并额外获得政府依据合资格学生人数提供的津贴。许多直资小学实行一条龙制度，让小六学生可以直接升读其中学部，减少升中派位的压力。

私立小学则是由私人办学团体经营，完全不依赖政府资助。他们拥有完全的自主权，可以自定学费、课程和招生标准，常提供如国际文凭等多元化的课程，以衔接国际教育体系或外国课程。学费相对偏高，课程自由度也相对较大，常强调全人教育和跨学科学习。

