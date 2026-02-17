农历新年︳全盒小食6大暗藏高热量不健康之选 红黑瓜子唔健康！营养师3大全盒小食健康攻略

农历新年到了，祝各位大、小朋友身体健康。要身体健康首要小心饮食，传统上农历新年家家户户都会放置放满各式小食寓意团圆、一家人齐齐整整的全盒，但原来全盒内的小食暗藏高卡！不想过「肥」年就要小心慎选6大不健康 全盒小食 ，即睇营养师 全盒小食 健康建议，还有较健康的小食建议，大家记住去拜年「拣嚟食」，祝大、小朋友新一年都健健康康！

吃得健康！全盒小食3大健康贴士（图片来源：Shutterstock）

吃得健康！全盒小食3大健康贴士

全盒小食琳琅满目，像煎堆、虾片、糖果和朱古力等，总是让人忍不住多食几口。但你知道吗？这些小食不仅高热量，而且糖分和盐分也很高，以下是一些健康的小贴士：

全盒小食不仅高热量，而且糖分和盐分也很高！（图片来源：Freepik）

全盒小食健康贴士1：选择较健康的小食

坚果 ：选择无盐、未经烘制的坚果，如杏仁、开心果和腰果，这些都富含不饱和脂肪酸和膳食纤维，有助维持心血管健康；

：选择无盐、未经烘制的坚果，如杏仁、开心果和腰果，这些都富含不饱和脂肪酸和膳食纤维，有助维持心血管健康； 蔬果：以新鲜水果或无添加蔬果干代替糖果，特别是富含维他命C的橙、士多啤梨和奇异果，不仅有助增强免疫力，还能提供天然甜味。

（图片来源：PhotoAC）

全盒小食健康贴士2：避免过量摄取煎炸小食

煎炸食品虽然美味，但同时富含反式脂肪和饱和脂肪，容易导致血脂升高。大家不妨尝试自制虾片或其他小食，用焗炉烘替代油炸，既健康又能保留酥脆口感。

（图片来源：PhotoAC）

全盒小食健康贴士3：制定「零食时间」

设定一天中的固定时间食零食，例如下午茶时间，避免小朋友随时随地进食零食。这样不仅能控制总热量摄取，还能帮助孩子养成规律饮食的习惯。

（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览全盒小食健康建议：

文：Audrey Tam

图：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

相关文章︳新年健康饮食攻略︳7款贺年糕点热量公开！营养师5个不致肥建议︳儿童健康

相关文章︳一份盆菜等于一碟牛河！营养师教3大不致肥贴士 这食材多肥膏要避 附14款食材卡路里︳亲子健康