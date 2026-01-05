暖包用法︳90%人用错暖包放衫袋暖手超错！日本专家教摆4个部位全身暖 附一张纸放脚暖8度方法

暖包用法︳近日特别寒冷，不想每到寒冷天气警报就著到「成只粽」臃臃肿肿，以暖包御寒就可以帮大家保暖又不用加穿过多厚衣。大家都会手握暖包或放于衣袋中，但有日本专家指出，有90%人一直用错暖包，原来把暖包放进衣服口袋里，会令保暖作用大减。专家指，把暖包放在身体4个部位即可令全身温暖。

暖包用法︳暖包勿放衫袋 原来要放这些部位！

日本医学博士福田千晶在其著作《暖活：手脚冰冷隐藏著可怕的危机！》中提及，如果暖包用法放错地方，就会只有接触到暖包的部位感到温暖，但其他部位仍会感到很寒冷。她表示，有9成人都习惯把暖包在衫袋里，然后用手搓揉取暖，但其实这是错误的做法。

暖包用法︳有日本专家指出，有90%人一直用错暖包，原来把暖包放进衣服口袋里，会令保暖作用大减。（图片来源：PhotoAC）

暖包放在这4个部位最保暖

福田千晶表示，人体有许多可以令全身温暖的穴位，如果感到寒冷，将暖包放在以下4个部位，就可令全身都感到温暖：

暖包原来要放在这4个部位！（图片来源：PhotoAC）



暖包放置部位1. 腰部两侧

腰部周边有肝、肾等血液流量多的器官，只要令腰部温暖，就可以解除大脑紧张状态，有效促进血液循环，令全身同样感到温暖。

为了保暖，爸妈都会选择在小朋友衣袋放暖包，原来要放这4个地方才够保暖。（图片来源：PhotoAC）

暖包放置部位2. 腹部

暖包贴在肚脐下方，可以帮助消除腹痛、腹泻及经痛。但腹部皮肤较薄较敏感，所以要小心因暖肚过热而导致烫伤。

不少暖包都有「贴身」功能，但如贴在皮肤较敏感或薄位置，要小心因过热而导致烫伤。(图片来源：PhotoAC)

暖包放置部位3. 背部

贴在背部的肩胛骨中间，能够有效纾缓肩膀酸痛、头痛等症状。

暖包放于颈部最保暖。（图片来源：PhotoAC）

暖包放置部位4. 后颈

可以纾缓颈痛、肩膀酸痛及头痛。但长时间接触暖包，有可能引致低温烫伤，所以要调节使用时间。

《暖活：手脚冰冷隐藏著可怕的危机！》（图片来源：诚品）

露营保暖必读！原来加「一张纸」即提升8度

不少爸妈都会带孩子去露营，于大自然享受几天悠闲时光，但遇著冷天气，又带不够衣服怎样办？双脚最容易冻，一冻冷全身！而东京医疗大学著名教授川嵨朗就曾于日本电视节目，分享用1张锡纸就可令双脚暖笠笠。

教授指出可将锡纸折成与鞋子一样大小，再将纸放入鞋内，记住要包裹脚掌前部分，就可保暖。（图片来源：网上图片）

教授指出可将锡纸折成与鞋子一样大小，再将纸放入鞋内，最重要要包裹脚掌前部分，而反光面要向内，这样就可利用锡纸的反射热力，避免体温流失从而达到保温效果！若担心钖纸𠝹伤脚部，可以先穿袜子再包锡纸，一样可保暖呀。

加入锡纸后，足部温度足足提升8度！（图片来源：网上图片）

而节目组就试试以一般拖鞋，与放入锡纸的拖鞋作比较，原来脚部的温度比起没加锡纸的提升8度，脚尖部位温差更非常明显！教授指这跟人体免疫力与体温有关，如四肢温暖上升，免疫力也会提升。台湾《中天新闻》亦曾作相关实验，发现温度由25度升至29度，证明该方法可行。

虽然HEATTECH价值相宜，但由于不需长期穿著，不少大人都会「记得先买新」，天气寒冷就会拿出「柜桶底」旧HEATTECH穿著。台湾UNIQLO就于社交平台上发文，指原来HEATTECH经过长期清洗会减低保暖度，所以就会出现「愈著愈不保暖」的效果。官方指每3年最好更换一次，才能得到最佳保暖效果。官方同时有教大家如何睇标签，看看这个位置就会知道HEATTECH何年何季出产，够3年就最好更换喇！

现在大、小朋友冬天都有件UNIQLO HEATTECH「傍身」，不过原来HEATTECH都有「最佳有效期」，会过期要换呀！（图片来源：UNIQLO）

点击图片浏览UNIQLO HEATTECH过期睇标签教学：

HEATTECH过期｜UNIQLO教睇标签1位置

同时官方亦有教大家正确清洗HEATTECH方法，根据HEATTECH的洗衣标签说明清洗最好，可选择手洗或以洗衣机的弱水流清洗，同时水温不应超过40度，亦不可使用特殊洗剂，也可应干洗或烘干，以免破坏保暖内衣的发热机能性。而香港官方UNIQLO社交平台亦有教大家如何选择HEATTECH，究竟哪个温度应选择穿哪款HEATTECH，以免错误选择，不够暖或「热到出汗」。

识得拣适合的HEATTECH与好好保养HEATTECH，一件价钱相宜的HEATTECH可穿上3年。（图片来源：UNIQLO）

以前要穿厚厚的毛衣才觉温暖，但自从保暖内衣的出现，颠覆了「厚才是暖」的旧有观念。究竟为何有人穿了HEATTECH也不觉暖？台湾官方UNIQLO就指HEATTECH应拣贴身不要宽松，究竟为甚么？就由日本电视节目《有吉のお金発见 突撃！カネオくん》就请来Uniqlo的中野正海部长揭开HEATTECH「保暖」秘密！

台湾官方UNIQLO就指HEATTECH应拣贴身不要宽松。（图片来源：IG@Uniqlo_taiwan）

点击图片浏览保暖内衣HEATTECH发热原理：

中野部长指，HEATTECH保暖内衣其实是靠「吸湿」来发热！原来人体就算不作任何活动，根据身体的自然新陈代谢，一天也会释出800毫升水蒸气，而HEATTECH就是运用这个自然现象，用人体排出的水蒸气，将其转换成热能。当人体水蒸气释放后，再接触到HEATTECH上的特殊纤维，就可以令这些水蒸气无法排出，而带来发热效能，并透过纤维传送到身体，所以穿上HEATTECH就会产生温暖感。

穿保暖内衣HEATTECH错误1：HEATTECH下多穿一件衣服

既然衣料要接触肌肤才会上产生热能，那在HEATTECH下多穿一件衣服，就不能直接接触肌肤，衣料也不能吸取身体释出的水分，故以「吸湿」而产生热能的HEATTECH就难以发挥效果。

于HEATTECH下多穿一件衣服，会影响其吸湿能力。（图片来源：《有吉のお金発见 突撃！カネオくん》节目截图）

穿保暖内衣HEATTECH错误2：HEATTECH太松身

不少人担心衣物会「缩水」而会选购较size的衣服，但购买HEATTECH就万万不可挑选松身size。中野部分指，较大尺码的HEATTECH，令保暖内衣无法发挥保暖效果！全因衣料未能直接接触肌肤，就会降低「吸湿」发热的效果，而且穿上松身的保暖内衣会令衣料和肌肤的空隙过大，水蒸气更易流失，影响衣料吸收身体的水蒸气，就会失去HEATTECH原有的发热功能。

HEATTECH太松不能接触肌肤，亦会影响发热功能。（图片来源：《有吉のお金発见 突撃！カネオくん》节目截图）

穿保暖内衣HEATTECH错误3：运动时穿HEATTECH

有些人于寒冷天气下，会穿上HEATTECH做运动行山，中野部长解释，于运动时穿上保暖衣，不但难以保暖，更会因大量流汗而令身体感觉更冻，甚至比不穿保暖内衣还要冷！这是因HEATTECH的特殊纤维无法吸收大量水分，运动时身体会大量流汗，HEATTECH难以快速将水蒸气转换成热能，就会令特殊纤维吸附大量水分，不但不保暖，反而会更冷！

运动时穿HEATTECH，HEATTECH衣料未能快速吸收汗水，会出现愈穿愈冻效果。（图片来源：《有吉のお金発见 突撃！カネオくん》节目截图）

资料来源：NHK节目@《有吉のお金発见 突撃！カネオくん》