Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年饮食攻略︳7款贺年糕点热量公开 萝卜糕非最高卡 营养师5个不致肥建议︳儿童健康

亲子
更新时间：09:30 2026-02-15 HKT
发布时间：09:30 2026-02-15 HKT

新年快到了！这可是充满美食和欢笑的日子。从年糕、萝卜糕到盆菜、煎炸小食，再到各式各样的糖果和零食，对于家长来说，应如何让小朋友既享受贺年糕点美食，又能避免过量摄取热量、糖分和油脂，让体重「步步高升」过真肥年呢？

7款贺年糕点热量公开！营养师5个不致肥建议

新年糕点，如年糕、萝卜糕和马蹄糕，是传统必备的食品，但它们通常含有较高热量和糖分。以下是五个「不致肥」的建议：

快到新年，又是大吃大喝的时候！究竟这7款贺年糕点热量有几高？即刻等营养师为大家解构。（图片来源：Shutterstock）
快到新年，又是大吃大喝的时候！究竟这7款贺年糕点热量有几高？即刻等营养师为大家解构。（图片来源：Shutterstock）
快到新年，又是大吃大喝的时候！究竟这7款贺年糕点热量有几高？即刻等营养师为大家解构。（图片来源：Freepik）
快到新年，又是大吃大喝的时候！究竟这7款贺年糕点热量有几高？即刻等营养师为大家解构。（图片来源：Freepik）

新年健康饮食攻略1.    阅读营养标签

  • 尽量挑选较低脂肪、糖分和钠质的糕点。
  • •如果打算自制糕点，可以尝试减少糖分的用量，或者加多些健康的食材，如燕麦粉和全麦粉，增加膳食纤维含量。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

新年健康饮食攻略2.    控制分量

  • 黄金糕和年糕的热量相对较高，两片已含有最少一碗饭的热量；
  • 如当作正餐，成人每日最多食四至五片；如当餐与餐之间的小食，每次不宜多于两片；
  • 小朋友不宜以糕点取代正餐，并且宜每日最多食一至两片，以免过量；
  • 宜拉上补下，减少下一餐的淀粉质摄取。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

新年健康饮食攻略3.    慎选饀料

进食含腊肠或腊肉等高脂食材的糕点时，宜适当地挑走腊肉和腊肠。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

新年健康饮食攻略4.    用较健康的烹调方法

  • 咸糕点，如萝卜糕和芋头糕，可先隔水蒸热，再以微波炉或焗炉烘一会儿，取代加油煎，减少油脂摄取；
  • 如果真要煎制，建议用易洁锅、气炸锅；或放牛油纸在白镬，再直接用中火煎糕，减少用油分量之余，又有香脆效果；
  • 宜使用较健康的油，如橄榄油和芥花籽油，减少饱和脂肪酸的摄取。
（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

新年健康饮食攻略5.    注意酱汁

减少高脂酱汁，如芝麻酱、甜酱、辣椒油和XO酱；或以豉油和新鲜辣椒代替。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

点击图片浏览贺年糕点热量详情：

文：Audrey Tam

图：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam
Audrey Tam

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

相关文章︳ 早餐拣啱这4种食物提升专注力+记忆力+免疫力好过去补习 附10分钟简易食谱+「醒神早餐」公式︳亲子健康

相关文章︳话题GABA添加品系失眠人救星？营养师拆解人气GABA朱古力/软糖助眠减多梦成效︳亲子健康

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
21小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
13小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
4小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
23小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
6小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
17小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
19小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
15小时前
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
00:19
河南企业年会6000万现金铺枱 员工限时数多少拿多少
即时中国
5小时前