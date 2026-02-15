新年饮食攻略︳7款贺年糕点热量公开 萝卜糕非最高卡 营养师5个不致肥建议︳儿童健康

新年快到了！这可是充满美食和欢笑的日子。从年糕、萝卜糕到盆菜、煎炸小食，再到各式各样的糖果和零食，对于家长来说，应如何让小朋友既享受贺年糕点美食，又能避免过量摄取热量、糖分和油脂，让体重「步步高升」过真肥年呢？

7款贺年糕点热量公开！营养师5个不致肥建议

新年糕点，如年糕、萝卜糕和马蹄糕，是传统必备的食品，但它们通常含有较高热量和糖分。以下是五个「不致肥」的建议：

快到新年，又是大吃大喝的时候！究竟这7款贺年糕点热量有几高？即刻等营养师为大家解构。（图片来源：Shutterstock）

新年健康饮食攻略1. 阅读营养标签

尽量挑选较低脂肪、糖分和钠质的糕点。

•如果打算自制糕点，可以尝试减少糖分的用量，或者加多些健康的食材，如燕麦粉和全麦粉，增加膳食纤维含量。

新年健康饮食攻略2. 控制分量

黄金糕和年糕的热量相对较高，两片已含有最少一碗饭的热量；

如当作正餐，成人每日最多食四至五片；如当餐与餐之间的小食，每次不宜多于两片；

小朋友不宜以糕点取代正餐，并且宜每日最多食一至两片，以免过量；

宜拉上补下，减少下一餐的淀粉质摄取。

新年健康饮食攻略3. 慎选饀料

进食含腊肠或腊肉等高脂食材的糕点时，宜适当地挑走腊肉和腊肠。

新年健康饮食攻略4. 用较健康的烹调方法

咸糕点，如萝卜糕和芋头糕，可先隔水蒸热，再以微波炉或焗炉烘一会儿，取代加油煎，减少油脂摄取；

如果真要煎制，建议用易洁锅、气炸锅；或放牛油纸在白镬，再直接用中火煎糕，减少用油分量之余，又有香脆效果；

宜使用较健康的油，如橄榄油和芥花籽油，减少饱和脂肪酸的摄取。

新年健康饮食攻略5. 注意酱汁

减少高脂酱汁，如芝麻酱、甜酱、辣椒油和XO酱；或以豉油和新鲜辣椒代替。

点击图片浏览贺年糕点热量详情：

文：Audrey Tam

图：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

