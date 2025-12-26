3个方法陪孩子过圣诞 心理学研究：预先演练助应对社交场合︳儿童心理

圣诞节的脚步越来越近，街头和不同的商店也放了圣诞装饰，我们怎样才能够与孩子通过这个圣诞节，感受父母的爱，从而增加孩子对这个家的安全感？以下三个有科学根据的方法，将帮助你和孩子通过圣诞节，累积美好生活回忆。

陪孩子过圣诞方法1： 预先与孩子沟通不同的状况

心理学研究指出，预先演练可以帮助孩子更好应对社交场合。在圣诞节前，我们可以跟孩子进行角色扮演，模拟可能发生的各种情况：

1. 主动说「感谢」

收到礼物教导孩子无论收到甚么礼物，都要真诚地说声「谢谢」；解释即使礼物不是自己最喜欢的，也要表示感谢，因为这是别人的心意。同时可以和孩子练习不同的感谢用语，例如「谢谢你送我这份礼物」、「这份礼物很特别」等。

2. 用餐礼仪

•讨论如何优雅地表达对食物的喜好

•教导即使遇到不喜欢的食物，也要保持礼貌。

•练习如何适当地请求离开餐桌

•说明在餐桌上应该有的谈话内容和音量

3. 与表兄弟姊妹相处

•讨论可能发生的冲突情况

•教导解决冲突的方法

•强调分享和互相体谅的重要性

陪孩子过圣诞方法2：避免安排密集行程

在圣诞期间带孩子探访亲戚时，我们要特别注意活动安排的节奏。密集的社交活动容易让孩子感到疲惫和焦虑。因此，建议避免在同一天安排多个探访行程，例如早上探访表兄弟姊妹，下午又去拜访舅父舅母。孩子需要足够的时间来沉淀情绪、放松心情。否则，他们很可能会因为情绪压力而在亲戚面前表现出躁动不安，甚至发脾气。合理的时间安排不仅让孩子更享受探亲的过程，也能让整个家庭的圣诞气氛更加和谐愉快。

陪孩子过圣诞方法3：让孩子在探访亲戚之前做好准备

当你带小朋友探访亲戚前，请让小朋友准备好能够与其他表兄弟姊妹一起玩的游戏，例如适合多人参与的桌游、卡牌游戏，或可以与表兄弟姊妹分享的玩具。当然，我们也要确保孩子有时间可以到楼下的公园玩耍、吹吹风，这样也能帮助孩子安定情绪。

圣诞节是一个增进家庭感情的重要节日，通过以上三个方法，我们可以帮助孩子建立正确的社交技巧，管理好自己的情绪，同时也能让整个家庭共同创造温馨美好的节日回忆。谨记，最重要的不是活动有多丰富，而是家人之间的真诚互动和情感交流。让我们用心经营每一个圣诞节，为孩子的童年增添更多美好的回忆。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

