升中派位2026│2026/27升中攻略 一文整合18题Q & A：点知Banding？

升中派位2026│将于2026年9月入读中一的小六同学，已考完关键的「呈二」（第二次呈分试），成绩在手，家长与同学相信已有盘算，加上去年12月已收到中一自行分配学位申请表及表格，于1月2日开始亦需向心仪的中学递交中一自行分配学位表桐。然而来到这一刻，家长可能如富士山盖上初雪般头顶一片白，加上身边朋友一人一句，越听越迷乱。从来事情越辨越明，一文整合升中所有程序，并以Q & A形式方便家长理解，当中也有富升中经验的小学校长作深入剖析，让大家彻底了解，为孩子作出最好的升中决定。

升中派位2026│2026/27升中Q&A（图片来源：PhotoAC）



升中派位2026│中一自行分配学位12月展开

整个中学学位分配办法分为两个阶段：自行分配学位及统一派位。每位小六生于去年12月上旬收到教育局所派发的两份申请表，借以申请首选及次选学校。至于统一派位是减除重读生及自行分配学位后，学校余下的学位将用于统一派位，当中10%会用作甲部，这部分是「不受学校网限制」，可选任何校网包括学生所属校网，最多选三所中学，而90%用于乙部「按学校网」，即学生所属校网，最多选30所中学。电脑会按学生的派位组别、选校意愿及随机编号来分配学位。



升中派位2026│中一自行分配学位12月展开（图片来源：PhotoAC）

升中派位2026│升中18题

Q1：升中校网是如何划分？

SP：升中校网是按地方行政的分界，与小学校网划分不同，全港共划分为18个中学校网。每位学生的升中校网是依据其就读小学所在的行政区域而定，而非学生的居住地区。

Q2：升中自行分配学位，学位是如何分配呢？

SP：在自行分配学位阶段，全港参加派位的官立、资助及津贴中学，每所参加派位的中学会预留不多于30%的中一学位，而参加派位的直资中学，则可预留多于30%的中一学位，作为自行分配之用。

（图片来源：圣公会主风小学）

Q3：家长实际可为子女申请多少所中学？

SP：自行分配学位的申请不受地区限制，即可跨区，只可以选不多于两所参加派位的中学申请。必须注意是切勿同时透过「中一派位电子平台」或以纸本申请表递交，此举会令学生的自行分配学位作废！

Q4：申请自行分配学位，家长需留意甚么？

SP：若成功获得自行分配学位，教育局将不会在统一派位时派出其他学位予学生。有关申请无论是透过「中一派位电子平台」或以纸本申请表递交，一经递交便不可取消或更改选校次序。

（图片来源：教育局）

Q5：如果超级幸运，获得申请的两所中学所录取，教育局会如何分配学位？

SP：要是学生获所申请的两所中学同时收录，电脑会按选校次序分配学位，即最终获派其第一志愿的中学，纳入该校的「正取生」名单，正式结果会于2026年7月与统一派位结果一并公布。

两个正取生资格 只获派第一志愿

Q6：若同学既获自行分配学位，同时又获不参加派位的直资中学录取，该如何处理？

SP：家长要自行通知直资中学是否保留该直资学位，如选择放弃直资学位，必须在2026年4月10日或之前，向学校取回已签署的《家长承诺书》和《小六同学资料表》正本，才能保留经自行分配学位申请的学位。

Q7：同学除了可申请不多于两所参加派位中学，可否同时申请赛马会体艺中学？

SP：无问题。同学如获赛马会体艺中学录取，便不会获得自行分配学位或统一派位，如未获录取的话，则仍可获派中一学位。

（图片来源：赛马会体艺中学）

Q8：那么，是否也可以同时申请不参加派位的直资中学（非参加派位直资中学）呢？？

SP：当然可以。由于同学申请上述的直资中学的数目无上限，故同学或有机会获多所直资录取，而家长可将已签署的《家长承诺书》及《小六同学资料表》正本呈交予最终落实入读的其中一所直资，确认接受有关中一学位，并愿意放弃其他政府资助的中一学位。学校会于2026年4月底或之前通知教育局，故家长勿三心两意，因为这是一条单程路。

Q9：甚么是随机编号？

SP：统一派位前，电脑会为每个同学产生一个随机编号，用以决定同一派位组别同学获分配学位的先后次序，每个同学只会分配一个随机编号，跟校内的学生编号或同学的个人资料无关。

Q10：官立、资津与参加派位的直资中学，于学位分配方面有否不同？

SP：大致相同，但参加派位的直资可预留多过30%中一学位作为自行分配之用，以及于统一派位乙部「按校网」会以「不选不派」原则来分配学位，即家长有填写某所上述直资作为其中一个选择，才有机会获派该校。

（图片来源：教育局）

Q11：如同学于自行分配学位阶段获纳入正取生名单，又或有直资、私立中学取录，还可以参加统一派位吗？

SP：不可以！家长需要在纸本《选校表格》上剔选对应项目、划去选校部分，即表示毋须填写学校选择，然后将纸本表格交回就读小学。如果是透过「中一派位电子平台」提交《选校表格》，只需选择「不需要填写《中一派位选校表格》的选校部分」，以跳过填写甲部及乙部的选校部分，再以「智方便+」进行数码签署并确认及提交便可。

Q12：家长会以甚么方式收到自行分配学位的通知？几时注册中一学位？

SP：如获所选中学录取，家长会在2026年3月31日收到学校的电话通知，谨记不会另收邮件或电邮通知，家长于当天一定要留意来电！当收到通知获学校纳入正取生名单，毋须立即注册，要待至2026年7月7日正式公布结果后，才于7月9及10日注册。

（图片来源：教育局）

Q13：甚么时候会收到统一派位的选校资料？

SP：2026年4月上旬收到《中一派位选择学校表格》（《选校表格》）及有关的选校文件。家长须于2026年5月初将填妥的《选校表格》，经子女就读的小学交回教育局。此外，家长亦可透过「中一派位电子平台」向其就读的小学递交统一派位申请，但必须已登记成为「中一派位电子平台」用户并以「智方便+」绑定帐户。切勿同时经电子平台和以纸本《选校表格》为同一名子女递交重复申请。

（图片来源：PhotoAC）

校长亲答

以下问题由香港佛教联合会会属小学校长会主席、佛教林金殿纪念小学（下称林金殿）吴永雄校长作答，吴校长同时是葵涌区小学校长会主席及津贴小学议会副主席，对升中程序非常熟悉，家长取经了。

佛教林金殿纪念小学吴永雄校长（图片来源：受访者提供）

Q14：家长从何得知孩子的Banding？

吴：一般学校做法，家长参加升中家长会于面见班主任时可亲自询问，因为家长有知情权，而双方也可以共同为同学商议升中策略。以Banding计，如同学属边缘人士，即Band 2头Band 1尾那种，家长要比较用心为同学选择适合的学校。

Q15：常说要按子女Banding选择合适学校，那么Band 1、Band 2及Band 3的同学，选校原则有何不同？

吴：概括而言，Band 1同学的选校原则可看中学的文化或运动取向是否适合子女的性格，Band 2同学可选择学术与爱心并重的学校，至于Band 3同学首选校风好、有爱心的中学。

关于选校，无论是哪一个Banding，都要依同学能力和个性来选择。坦白说，每一所中学都有其特色与优点，家长要跟子女好好沟通，取得共识才填表，勿一意孤行，曾见过极端例子，家长心仪某Band 1学校，但小朋友则喜欢另一所，结果小朋友入读了家长心仪那一所学校后斗气，采不合作态度，最终要转校，因为升学而破坏亲子关系，最不值得。

提醒家长，随机编号真的是电脑随机生产，无得自己拣，也没有人为因素，就算派位结果真的未尽人意，请不要觉得世界末日，也不要责备孩子甚至「放弃」子女，很多时所派的学校都是好学校，纯粹不是家长最欢喜而已。事实就算入了Band 1学校也不见得天下太平，校内有一定竞争，可说是另一个境界要适应。

（图片来源：PhotoAC）

Q16：自行可选两所学校，是否将最心仪的学校放在第一志愿，第二志愿就填写心中的次选呢？

吴：如果家长是非第一志愿不可，那就只填一所学校算了，因为每当失落第一志愿而派了第二志愿，家长就会「追悔莫及」。理性看，家长最心仪的学校，很多也很受欢迎，而自行阶段，中学有最大决定权，故一般会选择每间小学最佳的学生，竞争颇大所以自行不成功是正常，家长不要过分失落。

Q17：常说选校要重校风，如何评定？

吴：简单而较有效的方法，就是放学时到想选择的学校附近观察，放学可睇到不少真实情况，例如该校学生的行为、谈吐及态度等。

Q18：如果升中派位结果不理想，叩门可考虑吗？大概程序如何？

吴：坦白说，叩门成功率不高，因学位少（本来的留班位），近年教育局更有「专位专用」，即部分留班位只供校内生留班用，不可收叩门生，故位更少，加上程序是笔试与面试并重，难度颇高。

（图片来源：PhotoAC）

升中时间表

2025年12月 派发《中一自行分配学位申请表》 2026年1月2日至16日 中一自行分配学位交表 2026年3月31日 正取生获通知** 2026年4月上旬至5月上旬 统一派位申请 2026年7月7日 公布自行分配学位及统一派位结果 2026年7月9日及10日 办理中一注册

**中学于该日只以电话通知正取同学家长其子女获学校纳入该校自行分配学位正取同学名单



申请电子化

（图片来源：教育局）

文：刘佩桦 图：资料图片

相关文章︳中一入学2026｜中学学位分配办法一文睇清：中一自行分配学位/中一统一派位/中一入学资讯