新一期《亲子王》7-11及OK便利店有售！即睇更多升学教育、教养沟通资讯

就算天气不似预期，该是寒冷却依然温暖，圣诞节的步伐倒没有停下来，如期而至。趁着佳节来临，一家人共聚享用丰盛美馔，品尝节庆特色佳肴，不仅为节日添加喜悦，更为孩子编织美好的饮食回忆，日后细意回味。

「交畀你讲育儿」孖宝爸伍家谦：「你只有一次陪伴成长的机会。」

第15届全运会刚圆满闭幕，曾经与「比赛直击」画上等号的伍家谦，这次没有再奔波于泳池与田径场之间追访运动员。作为双胞胎爸爸的他，早已离开体育馆，转战另一条「亲子跑道」，现在接送孩子上学才是日常的首要任务。从资深体育记者转型节目主持，从二人世界一跃成为四口之家，这位亲力亲为的超级奶爸笑言：「我唔知照顾一个小朋友有几辛苦，因为我一嚟就照顾两个！」

（图片来源：《亲子王》）

幼儿常见语言发展困难 5招提升沟通能力

三至六岁的儿童在幼稚园里学习各种知识，同时也是他们语言发展的重要阶段。在此，孩子从使用短句逐步进展至复杂句子来沟通，以至开始明白抽象概念与逻辑关系。若此时出现语言表达或理解困难，可能影响孩子学习成效、社交互动及情绪管理。

（图片来源：PhotoAC）

智能手机如何让 孩子成为焦虑及脆弱的一代？

丹麦在今年11月宣布，将研禁止15岁以下未成年人士使用部分社交平台，但13岁以上的青少年，将可在父母同意的情况下使用社交媒体。政府现正推动议案交国会表决，大部分政党表示支持，暂未知哪些社交平台受影响，也未知在实际操作中如何执行。

（图片来源：Freepik）

玩尽圣诞 6大推介

未到12月，不少商场已换上圣诞装置，家长们亦早已计划一连串的圣诞节目，与小朋友欢度佳节。未想好如何布置家居，可参加圣诞主题工作坊，设计独一无二的圣诞卡、圣诞树及花环等，还可学学如何自制圣诞美食，与亲朋好友开派对共享！

（图片来源：《亲子王》）

