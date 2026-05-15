英国新盘入门价375万 涵盖1至3房户型

英国著名发展商Barratt London打造不少住宅项目，最新推出2个项目来港销售，包括Colindale Gardens及Sterling Place，售价约由英镑37.5万起，折合港币约375万。

Barratt London是次集结10大楼盘来港销售，物业类型涵盖精品公寓、豪华复式及别墅，全面覆盖伦敦2至5区黄金地段。其中包括Colindale Gardens，项目The Acres提供144伙，面积538至951方呎，涵盖1房至3房户型，售价由英镑47.5万起，折合港币约503万，项目毗邻Northern线交通枢纽，快速衔接如King' s Cross、Euston等核心商圈，通勤、上学、购物娱乐一站式便捷。

Colindale Gardens设施包括住户健身室、桑拿及蒸气室、儿童游玩空间、中央公园配林地冒险健身房等，买家购入单位后可享永久业权。

位于西伦敦传统富人区的Sterling Place，提供Brookside Apartments共设91伙，以及Wilkinson Apartments共76伙，面积565至1297方呎，涵盖1房、2房及Penthouses 3房户型。设施包括住户健身室、瑜伽室等，售价约由英镑37.5万起，折合港币约 375万。发展商委托中原地产（海外）在港展销。