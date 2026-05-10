伦敦新盘入门价388万 共提供267伙 涵盖1房至3房户型

香港为英国楼盘主要的外销地，最新位于伦敦住宅项目Lightmakers来港推售，售价由英镑36.6万起，折合港币约388万。

每户均设私人露台或花园

由英国著名发展商Barratt London发展，位于伦敦的Lightmakers，由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court合共4座住宅大楼组成，将分阶段落成，整个项目共提供267伙，涵盖1房至3房户型，每个单位均设有私人露台或花园，让住户饱览锡德纳姆一带景致，单位亦配备现代化厨房及嵌入式电器，格调时尚。是次来港推售，售价约由英镑36.6万起，折合港币约388万。

在发展项目周边，于Sydenham Road一带云集各式独立精品店、手工艺坊及餐厅，日常生活所需一应俱全。

交通方便亦相当便利，从项目步行即可到达Lower Sydenham火车站，直达伦敦各商业核心。前往伦敦桥（London Bridge）仅需约15分钟；往滑铁卢东站（Waterloo East）约20分钟，查令十字（Charing Cross）约27分钟。骑行方面，7分钟达水晶宫公园（Crystal Palace Park），9分钟贝肯汉姆广场公园（Beckenham Place Park）。发展商委托JLL仲量联行协助销售。