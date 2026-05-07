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代理化身「Iron Man」带睇楼 借AI破墙从天而降 一个原因避开迪士尼版权

海外置业
更新时间：15:00 2026-05-07 HKT
发布时间：15:00 2026-05-07 HKT

在竞争激烈的地产市场，代理为求「吸客」可谓各出奇谋。澳洲墨尔本一名地产代理近日化身超级英雄「铁甲奇侠」（Iron Man），在物业宣传片中「撞穿」天花板强势登场，加上运用人工智能（AI）特效，影片发布短短24小时已狂吸近8万次点击，成功在社交媒体引爆热话。

该段爆红的睇楼片由澳洲地产代理公司Collings Real Estate代理Christian Gravias及其团队制作，旨在推销位于墨尔本Fairfield区 Station St 234号的一幢新建独立屋。该物业现时叫价介乎210万至230万澳元（约1,080万至1,180万港元）。影片中，Gravias穿上标志性的红金装甲飞降屋内，并由电影主角Tony Stark的AI助理「J.A.R.V.I.S.」作语音导航，带领观众参观大宅，极具科幻感。

AI技术助开创睇楼新玩法

Gravias向外媒表示，制作「铁甲奇侠」短片是他的构思，恰巧该Fairfield大宅的业主也是这位超级英雄的粉丝，家中更摆放了相关模型。他指，过去曾参考《宝贝智多星》等经典电影拍摄真人宣传片，但AI技术无疑为地产营销开创了全新玩法。

他强调，这是物业宣传的未来大趋势，团队的终极目标是吸引市场眼球，从而转化为实质的查询及报价。而为全方位催谷宣传，团队更为该物业一口气制作了逾30条短影音，并开设专属Instagram帐号，将庞大流量集中引导至官方网页以预约睇楼。

曾以「小丑」炸屋片成功开单

事实上，这并非该团队首次利用AI大搞噱头。2026年初，他们曾以《蝙蝠侠：黑夜之神》的「小丑」为主题，制作了一条炸毁诺斯科特（Northcote）一处放盘的短片，寓意买家购入后大有机会拆卸重建。该物业最终于今年2月以165万澳元（约936万港元）易手，更有一名向隅客正是因为看过该「小丑」短片才参与竞投。

版权方面，虽然Gravias未有向迪士尼申请「铁甲奇侠」的使用权，但他引用了迪士尼在2025年与OpenAI签署的合作协议作为辩解。他透露，未来将会继续挑战创意底线，下部影片计划向一代流行音乐之王米高积逊（Michael Jackson）致敬。

罕有高质装修 主打换楼客

至于今次成为焦点的Fairfield大宅，面向年轻家庭及打算「大屋搬细屋」的换楼客。物业为四房设计，上下两层楼底高达3米，配备商业级双层玻璃及全套智能家居系统。

厨房除配备高级订造厨柜及嵌入式家电外，更采用了内置下排风功能的 Bora炉具，另设有连私人浴室及庭院的独立套房。Gravias补充指，这种高规格的装修质素在该区实属罕见。

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