Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本新盘来港推230万入场 面积354呎 主力1房户型

海外置业
更新时间：08:00 2026-05-08 HKT
发布时间：08:00 2026-05-08 HKT

日本物业一向受港人追捧，大阪属于旅游度假胜地，当区新盘The Peak Osaka Bay Elite JY新近来港销售，项目主打1房单位，入场价约为港币230万。

The Peak Osaka Bay位于大阪市港区三先2丁目12至18，提供18伙，是次来港销售单位「清一色」为1房户型，单位室内面积354方呎，附连面积55方呎露台，合计面积约409方呎。项目入场单位售价约港币约230万。项目由FM Investment Japan株式会社发展，预计于2026年10月底完工，属极短期楼花项目，买家更可享有永久业权。

步行3分钟到地铁站

楼盘周边配套多样，就近八幡屋公园，提供住户休憩场所，旁边分别设大阪市中央体育馆及Asue大阪游泳池，提供空间及设施供住户进行不同种类的运动。项目交通配套亦见便利，步行3分钟到朝潮桥地铁站，属于中央线，站旁另有巴士站。从项目出发，约10分钟车程可到达环球影城、未来世博会及赌场，15分钟车程就可到心斋桥。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投资潜力，首先大阪西属于当地旅游度假胜地，环境优美，配套齐全，2030年亦会有日本第一个赌场落成，潜力非常庞大，有望带动大阪西物业升值。离项目不远的大阪环球影城是世界5个环球影城主题公园之一，其设计与美国奥兰多环球影城相近，提供多个以经典电影及游戏为蓝本作设计概念的园区。

日圆仍属低水

现时日圆仍属低水，港人买家变相七折买楼。买入单位长远可考虑为自己及家人铺路，申请日本居留权，享受免费教育及医疗福利。

管理公司提供一站式民宿出租管理，透过全球不同旅游平台放租，净租金回报高达6%。此外，买家可承做高达60%按揭，每月租金多过供楼，自制被动收入。项目由FMI至汇投资负责在港销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
13小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
16小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
10小时前
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
11小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
22小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 头二奖无人中 三奖107.2注中 每注派$4.5万
社会
17小时前
路透社
关税战｜美法院裁定特朗普10%全球关税无效 批全面加征缺法理依据
即时国际
2小时前
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
影视圈
21小时前
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
教育新闻
15小时前