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伦敦新盘入门价413万 主打1至2房户型

海外置业
更新时间：06:00 2026-05-03 HKT
发布时间：06:00 2026-05-03 HKT

港人对英国物业情有独钟，亦是不少港人到当地留学及投资物业，英国不少物业来港推售，其中位于伦敦的Sterling Place，售价约英镑39万，折合港币约413万。

由英国著名发展商Barratt London打造，位于伦敦西南地段New Malden，项目规划共分7期，现时正在推售的两期项目，当中第一期Brookside Apartment提供91伙；第二期Wilkinson Apartment则提供75伙，主打1至2房户型，一期另设少量3房单位；实用面积一期为670至913方呎；二期约565至1297方呎，每户均配备私人阳台或露台。主体设计富现代感，同时巧妙融入印刷厂区的历史特色，风格独具，单位现时售价约英镑39万起，折合港币约413万。

项目配套完善，设室内健身房、瑜伽室及雅致平台花园。从项目步行约4分钟即达大型超市Tesco，日常采买便利，约10多分钟车程即达New Malden高街，汇集亚洲及英式美食、特色咖啡厅、银行、超市及老牌百货店，生活所需一应俱全。所有住宅单位均达能源性能证书EPC B级，环保节能之余，更凸显高品质建筑标准。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

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