内地男逾200万购蒋介石故居对面物业 「收楼」惊觉是公厕 手执楼契却遭保安阻挠

浙江宁波一名男子两年前斥资逾200万元（人民币，下同），于司法拍卖平台上拍下一处位于蒋介石故居对面别墅区物业及逾千平方米土地使用权，原拟作退休养老之用。岂料到场才发现，所谓的物业竟是屋苑的公共男女更衣室及厕所，更被屋苑保安阻挠入内。事主虽然手执楼契，至今仍无法使用该物业 。

原拟作退休养老之用

内媒报道，现年57岁的闫先生忆述，两年前他从地产代理朋友口中，得知海曙区法院正拍卖一处「法拍屋」 。该拍卖标的物位于奉化区溪口镇「美龄山庄」别墅区内，与蒋介石故居仅一河之隔，环境相当清幽 。拍卖公告显示，房屋建筑面积为57.09平方米，土地使用权面积为1180平方米，列明为住宅用地。

考虑到自己现居的单位位于5楼且没有电梯，出入不便，闫先生认为该处非常适合养老。不过，由于当时距离截标仅余十多分钟，他未及实地视察，亦没有仔细阅读公告中的提醒内容：「根据涉案房屋及所涉地段的目前状况，虽然性质上属于住宅，但实际是作为屋苑的公共用地使用，买家投得物业后，可能会面临无法作私人用途的后果。」闫先生匆匆支付逾37万元保证金参与竞拍 。最终，他成功以214.19万元投得该物业，并顺利办妥过户及房产证手续 。

一度与保安爆发冲突

满心欢喜准备「收楼」的闫先生，亲身到场视察才发现该物业其实是屋苑游泳池的配套设施 。内部不仅设有坐厕及踎厕，更被塞满扫把、垃圾桶等清洁工具 。当他企图收楼时，屋苑保安以「物业属业主公用」为由强烈阻挠，双方爆发冲突，保安甚至截断该处电源 。

随后他多次报警求助，甚至在警员面前破门入屋，但不久后门窗又被重新锁上，并被人加装闭路电视监视 。当地溪口派出所调查后表示，事件属民事纠纷，不属于公安机关管辖范围，决定不予立案 。结果两年过去，闫先生虽然手执楼契，却始终无法使用该物业 。

闫先生表示，当时在竞拍后曾特地致电承办法官确认物业是否能作为住宅使用，当时法官回复「没有问题，不然法院也不会用来司法拍卖」，他才放心支付尾款 。

揭发展商违规抵押 法院曾撤拍退款

据美龄山庄知情业主透露，该处更衣室及厕所本属50多户业主共同拥有的配套设施，根本不属于私人财产 。当年发展商暗中将屋苑地皮分割，为该公厕及周边逾千平方米土地办理了独立产权登记，并向银行抵押贷款 。发展商其后因断供被起诉，法院才将其强行拍卖 。

该业主认为，闫先生在竞拍时未充分了解情况，虽然是受害者也有过错 。事实上，海曙区法院此前曾将该物业法拍过一次，当时有本地人买入后发现无法使用而提起行政诉讼，最终获法院退款 。没想到法院其后竟作第二次网上拍卖。

面对付出「真金白银」却换来一堆烦恼，闫先生强调自己是透过正规司法程序拍得物业，「我所有款项都付清了，房产证也有，现在却不知道到底该找谁解决。」他要求相关部门协助腾空房屋，若真的无法履行，则要求海曙区法院退还全数本金，并赔偿其两年来的相关损失 。

宁波市海曙区法院执行局工作人员回应内媒查询时仅表示，目前正就事件进一步调查处理中，未有正面回应其退款诉求 。

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