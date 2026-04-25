Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球唯一「加密币投资移民」 780万换护照可往135地 免资本利得税成避税天堂

海外置业
更新时间：06:00 2026-04-25 HKT
发布时间：06:00 2026-04-25 HKT

传统投资移民的选择不外乎英国、澳洲及加拿大等，但曾经作为全球首个将比特币定为法定货币的国家、中美洲北部国家萨尔瓦多（El Salvador’s）近日推出了全球唯一一个「纯加密货币」投资移民计划，并可取得公民身份。

可付比特币或泰达币

目前全球虽有不少国家标榜「欢迎加密货币投资者」，但绝大多数政府在处理移民手续时，仍要求投资者先将加密货币兑换为法定货币，例如美金或欧元，但萨尔瓦多打破了这项常规，推出的自由签证（Freedom Passport）计划，当中以加密货币支付投资资金为重点，其投资金额为100万美元（约780万港元），可以比特币（Bitcoin）或泰达币（USDT）支付。

最快6至8周即发护照

技术支援上， 由稳定币巨头Tether提供支付基础设施，实现真正的「钱包对钱包」转账，无需经过传统银行系统转账。至于审批时间， 由递交申请至批出，最快6至8周即可签发护照。另外，申请人配偶及18岁以下子女，或25岁以下为全职学生的子女，可每人额外支付999美元，一同前往该国。然而，萨尔瓦多的「纯加密货币」投资移民计划设有名额限制， 每年上限为1,000人。

没任何实体居住要求

相比于香港，100万美元（约780万港元）或许只买到一个两房或细三房单位，但在萨尔瓦多可直接取得公民护照，并可通往全球135个地方，当中包括申根区、新加坡及南韩等，且萨尔瓦多无需任何实体居住要求。

对于习惯了香港「简单税制」的人来说，萨尔瓦多的税务框架亦相对简单。该国实行领土征税制（Territorial Tax System），即是指只有在萨尔瓦多境内产生的收入才需要课税，海外收入一律豁免。更重要的是，在该国进行比特币交易所得的资本利得（Capital Gains），目前是免税的。这对于持有大量加密资产的投资者来说，无疑是避税天堂。

不再强制接受比特币支付

萨尔瓦多曾标榜自己是比特币国家，但在近年面对国家财政危机时，也不得不向现实低头。为了获得国际货币基金组织（IMF）一笔高达14亿美元的贷款，萨尔瓦多国会于2025年1月29日修改《比特币法》，例如企业不再被强制要求必须接受比特币支付，改为「自愿性质」。 民众不能再使用比特币缴纳政府税项。删除比特币作为「法定货币」，但保留其为「法定支付手段」。

虽然萨尔瓦多的「自由护照」在行销上非常成功，但该国的经济数据却是不堪一击， 联合国粮食及农业组织（FAO）指出，该国约52%人口面临「粮食压力」，甚至被列入全球饥饿观测名单。

相关文章：欧洲5大黄金签证免「移民监」 希腊被视为首选 一个国家门槛低至50万

相关文章：不丹首推「区块链数位游牧签证」 黄金代币作押金 居留长达1年 解锁喜马拉雅山生活 

相关文章：纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
12小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
11小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
18小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
13小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
15小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
8小时前
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
将军澳婆婆疑堕电骗案 ATM前开视像电话按指示过数 街坊合力及时制止 骗徒5字哀嚎无补于事｜Juicy叮
时事热话
14小时前
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉于红山半岛单位内袭击妻子 男子否认袭击罪 妻供称遭辱骂「屋邨妹」及拳打头部
01:47
男子涉于红山半岛寓所袭妻 妻供称夫遭银行解雇情绪暴躁 对其辱骂「屋邨妹」及拳打头部
社会
17小时前
长脚蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食
长脚蟹2026｜$198/斤阿拉斯加蟹回归！6大酒楼优惠推介 陶源/利东/稻香 1间配片皮鸭最抵食
饮食
12小时前