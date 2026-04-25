全球唯一「加密币投资移民」 780万换护照可往135地 免资本利得税成避税天堂

传统投资移民的选择不外乎英国、澳洲及加拿大等，但曾经作为全球首个将比特币定为法定货币的国家、中美洲北部国家萨尔瓦多（El Salvador’s）近日推出了全球唯一一个「纯加密货币」投资移民计划，并可取得公民身份。

可付比特币或泰达币

目前全球虽有不少国家标榜「欢迎加密货币投资者」，但绝大多数政府在处理移民手续时，仍要求投资者先将加密货币兑换为法定货币，例如美金或欧元，但萨尔瓦多打破了这项常规，推出的自由签证（Freedom Passport）计划，当中以加密货币支付投资资金为重点，其投资金额为100万美元（约780万港元），可以比特币（Bitcoin）或泰达币（USDT）支付。

最快6至8周即发护照

技术支援上， 由稳定币巨头Tether提供支付基础设施，实现真正的「钱包对钱包」转账，无需经过传统银行系统转账。至于审批时间， 由递交申请至批出，最快6至8周即可签发护照。另外，申请人配偶及18岁以下子女，或25岁以下为全职学生的子女，可每人额外支付999美元，一同前往该国。然而，萨尔瓦多的「纯加密货币」投资移民计划设有名额限制， 每年上限为1,000人。

没任何实体居住要求

相比于香港，100万美元（约780万港元）或许只买到一个两房或细三房单位，但在萨尔瓦多可直接取得公民护照，并可通往全球135个地方，当中包括申根区、新加坡及南韩等，且萨尔瓦多无需任何实体居住要求。

对于习惯了香港「简单税制」的人来说，萨尔瓦多的税务框架亦相对简单。该国实行领土征税制（Territorial Tax System），即是指只有在萨尔瓦多境内产生的收入才需要课税，海外收入一律豁免。更重要的是，在该国进行比特币交易所得的资本利得（Capital Gains），目前是免税的。这对于持有大量加密资产的投资者来说，无疑是避税天堂。

不再强制接受比特币支付

萨尔瓦多曾标榜自己是比特币国家，但在近年面对国家财政危机时，也不得不向现实低头。为了获得国际货币基金组织（IMF）一笔高达14亿美元的贷款，萨尔瓦多国会于2025年1月29日修改《比特币法》，例如企业不再被强制要求必须接受比特币支付，改为「自愿性质」。 民众不能再使用比特币缴纳政府税项。删除比特币作为「法定货币」，但保留其为「法定支付手段」。

虽然萨尔瓦多的「自由护照」在行销上非常成功，但该国的经济数据却是不堪一击， 联合国粮食及农业组织（FAO）指出，该国约52%人口面临「粮食压力」，甚至被列入全球饥饿观测名单。

相关文章：欧洲5大黄金签证免「移民监」 希腊被视为首选 一个国家门槛低至50万

相关文章：不丹首推「区块链数位游牧签证」 黄金代币作押金 居留长达1年 解锁喜马拉雅山生活

相关文章：纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲