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欧洲5大黄金签证免「移民监」 希腊被视为首选 一个国家门槛低至50万

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更新时间：06:00 2026-04-22 HKT
发布时间：06:00 2026-04-22 HKT

过去不少香港人移民英国、加拿大及澳洲等移民热点，但不少高净值人士更希望保留香港的高收入及资产之余，拥有一个「Plan B」海外居留权，并成为资产配置及生活规划的新常态。传统的移民路线往往需要漫长的「移民监」，但黄金签证（Golden Visa）的出现，正为那些不想放弃香港现有事业、生活节奏及低税务优势，却又希望将外国居留卡「袋住先」的人士而设，其中拉脱维亚为欧洲门槛最低的黄金签证，仅需向当地小型企业投资5万欧元（约46万港元）。

目前全球仍有不少黄金签证项目允许投资者在「零居留」或「极低居留日数」的情况下维持当地身份，如果目标是希望获得欧洲申根区的通行便利，希腊被视为首选的黄金签证国家。申请人只需亲身飞往当地一次并进行生物特征识别及打指模，之后便毋须再踏足希腊，即可维持居留权。该签证「无需居住」、「无移民监」，适合想以低成本取得欧盟身份的人士，更允许全家三代移民。

希腊：严禁黄金签证物业作Airbnb

希腊经历2024年9月的移民政策改革后，热门地区如雅典、塞萨洛尼基（ Thessaloniki）及部分知名岛屿的房产投资门槛已大幅调高至80万欧元（约731万港元），其他地区则为40万欧元（约366万港元）。如果将商业物业改建为住宅或修复历史建筑则是25万欧元（约228万港元）的入场费。值得留意的是，希腊政府已严禁将黄金签证的物业作Airbnb等短期出租，违者将面临高达5万欧元（约46万港元）罚款甚至吊销签证。

匈牙利：海外收入毋须当地缴税

另一个国家则是匈牙利（Hungary）的10年长效居留。匈牙利于2024年中推出的「访客投资者居留许可」迅速成为欧洲新宠。投资者只需斥资25万欧元（约230万港元）购买政府认可的地产基金，并且须最少持有5年，或捐赠100万欧元（约914万港元）予高等教育机构，即可获得为期10年、并可再续期10年的居留权。该签证完全没有居住要求，而且只要不成为匈牙利的税务居民，海外收入便毋须在当地缴税。

保加利亚：少数「一步到位」批证

至于保加利亚（Bulgaria）为极少数「一步到位」直接批出永居身份的欧洲黄金签证。申请人需投资约51.2万欧元（约467万港元）于合资格基金，同样毋须「坐移民监」。随著保加利亚于2025年1月加入申根区及今年1月正式采用欧元，消除汇率风险，而且该国更拥有全欧盟最低的10%单一税率，令其签证含金量已大幅提升。另外，只要投资维持5年并通过语言测试，更可申请入籍。

拉脱维亚及意大利：无居住要求

拉脱维亚则是欧洲门槛最低的黄金签证，仅需向当地小型企业投资5万欧元（约46万港元），全无居住要求。至于意大利，则提供25万欧元（约230万港元）投资创新初创企业，同样亦是零居留要求，两国亦属申根区，持有其护照亦可自由通行申根区。

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