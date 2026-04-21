两孩之母平价买无敌海景盘 背后隐藏可怕危机 「土地一直向下倾斜」

美国南加州一名育有两名子女的母亲，两年前买入一幢坐拥无敌太平洋海景、风景如画的洋房，且叫价竟远低于同区市价；不过，物业平卖的背后，是大屋底下的土地正慢慢滑向太平洋，甚至有倒塌的威胁。令人惊讶的是，该名买家入市前对这区的地质问题早已知情，但为了平价进驻顶级豪宅区，她最终仍决定放手一搏，将别人眼中的危楼，视为人生难得一见的「终极笋盘」并拍板购入。

参观大宅后一见钟情 无惧地基下移风险

《纽约邮报》报道，45岁买家Eilen Stewart首次参观这栋位于Rancho Palos Verdes山坡上的牧场式住宅时，已对物业一见钟情。单位不但设有采光充足的厨房空间，亦有足够户外地方供子女玩耍，并可饱览太平洋海景；更吸引的是，业主最初叫价仅约150万美元（约1,170万港元），明显低于周边豪宅水平。

不过，「平价」背后的原因很快浮现。报道指，该住宅位处南加州知名的山泥倾泻带「Portuguese Bend」，是全美最大的活跃住宅山泥倾泻区之一。过去数十年来，区内数百栋房屋下方的土地一直向下倾斜。

专家指出，这区的地质问题可追溯到1950年代。当时为修建道路而进行工程，惟施工改变了地下水流与地层结构，此后数十年间，土地一直处于缓慢移动的状态。

尽管风险不低，Stewart与丈夫最终仍决定继续交易，并于2024年5月以约130万美元（约1,018万港元）买入该物业。由于二人过去曾翻新状况较差的住宅，因此相信自己有能力应对潜在问题，亦认为区内环境、学校质素及社区气氛，足以抵销部分风险。

对Stewart一家而言，该区最大吸引力除了海景，还有宁静生活环境及家庭友善氛围。区内可见马匹、孔雀与蜿蜒海岸道路，加上名校林立及邻里关系紧密，令这个地方看起来犹如世外桃源，只是这份吸引力，始终建基于一个不稳定的地质现实之上。

每周移动一呎 专家：根本不应在该处建屋

事实上，Portuguese Bend一带多年来一直受滑坡困扰，近年情况更有恶化迹象。地质学家Mike Phipps形容，这里可能是全美、甚至全球其中一个建有住宅的最大活跃滑坡区，而持续移动的地层已令部分路面、房屋及公用设施出现裂缝与损毁。

近期最受关注的是地面移动速度加快，部分地点一星期可移动约一呎，令区内住户需在海景生活与结构安全之间作出取舍。现时约有400栋住宅位于相关滑坡范围内，亦有居民因情况转差而选择撤离或放弃物业。

正因地质风险显著，该区住宅价格往往较南加州其他海岸地段同类海景物业有明显折让，对部分买家而言反而构成「低价入场」诱因。

工程师及市府近年曾尝试以排水等方式减慢滑坡，透过抽走地下水减少对黏土层的润滑作用，但专家普遍认为问题未必可以彻底解决，社区长远前景仍充满变数。

Phipps直言，大自然力量最终恐难以抗衡，并指出按常理来说，当地其实不应再继续兴建住宅。 不过在现实之中，仍有像Stewart一家这样的住户愿意为了景观、社区与相对可负担的入场门槛，继续承担这场高风险的置业赌注。

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