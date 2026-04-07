90万买起整间英国「机舖」 直击东北部奇葩排屋 客厅塞满13部老虎机 回报达10厘

在香港人热衷的英国房地产市场中，投资者往往将目光锁定在伦敦、曼彻斯特或伯明翰等大城市 。然而，近期在英格兰东北部泰恩威尔郡（Tyne and Wear）的华盛顿区（Washington），一个开价仅 9.2万英镑（约90万港元）的客厅竟然被改造成了一间「私人游戏机舖」 。

直击 13 部老虎机塞爆客厅

从地产代理释出的外观照片看，这个物业与典型的英国二三线城市排屋无异 。它拥有传统的红砖外墙、私人花园以及专属车道（Driveway），二楼配置了标准的三间睡房与一间浴室，楼下则设有功能齐全的厨房 。

然而，客厅（Lounge）没有舒适的沙发、地毯或电视柜，取而代之的是密密麻麻、整齐排列的13部大型角子老虎机（Slot Machines）及街机 。这些本应出现在英国酒吧（Pubs）或沿海游乐场的娱乐设施，如今成为了这座房子的「核心布置」 。

「破格」装修叫价下调 8%

这间「机舖屋」对于爱好者而言是梦幻天堂，但在大众房地产市场中，过于强烈的个人风格却成了销售阻碍 。该物业早在去年10月便以10万英镑（约 98 万港元）的叫价上市，但这种「破格」的装修风格显然吓退了寻求传统住家的家庭买家，导致物业在市场上一直乏人问津 。

为了尽快转手，业主近期采取了更激进的价格策略，将叫价下调至9.2万英镑（约 90 万港元），降幅达 8% 。地产代理希望透过更具竞争力的价格，吸引那些寻求高回报的「另类投资者」或专业买家 。目前该物业已出租，每年的租金收入达9,000英镑（约 8.8 万港元） 。按最新叫价9.2万英镑计算，其租金回报率高达 9.78% 。