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日本新盘来港推230万入场 主力提供1房 面积354呎

海外置业
更新时间：08:30 2026-03-27 HKT
发布时间：08:30 2026-03-27 HKT

日本物业一向受港人追捧，大阪属于旅游度假胜地，当区新盘The Peak Osaka Bay Elite JY新近来港销售，项目主打1房单位，入场价约为港币230万。

附设55呎露台

大阪市新盘The Peak Osaka Bay位于港区三先2丁目12至18，提供18伙，是次来港销售单位「清一色」为1房户型，单位室内面积354方呎，附设面积55方呎露台，合计面积约409方呎。

料今年10月底完工

项目入场单位售价约港币约230万。项目由FM Investment Japan株式会社发展，预计于今年10月底完工，属极短期楼花项目，买家更可享有永久业权。

楼盘周边配套多样，就近八幡屋公园，提供住户休憩场所，旁边分别设大阪市中央体育馆及Asue大阪游泳池，提供空间及设施供住户进行不同种类的运动。项目交通配套亦见便利，步行3分钟到朝潮桥地铁站，属于中央线，站旁另有巴士站。从项目出发，约10分钟车程可到达环球影城、未来世博会及赌场，15分钟车程就可到心斋桥。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投资潜力，首先大阪西属于当地旅游度假胜地，环境优美，配套齐全，大阪举行的世博会刚闭幕，2030年日本第一个赌场落成，潜力非常庞大，有望带动大阪西物业升值。

离项目不远的大阪环球影城是世界5个环球影城主题公园之一，其设计与美国奥兰多环球影城相近，提供多个以经典电影及游戏为蓝本作设计概念的园区。

而且现时日圆仍属低水，港人买家相当于七折买楼。买入单位长远可考虑为自己及家人铺路，申请日本居留权，享受免费教育及医疗福利。

管理公司提供一站式民宿出租管理，透过全球不同旅游平台放租，净租金回报高达6%。此外，买家可承做高达60%按揭，租金多过供楼。项目由FMI至汇投资在港销售。

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