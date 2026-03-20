纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲

纽西兰政府自去年4月1日对「积极投资者加强版签证」（Active Investor Plus Visa，简称AIP）进行重大政策改革后，申请门槛由1,500万纽元（约6,869万港元）大幅下调至500万纽元（约2,285万港元），短短11个月内，AIP签证已吸引609宗申请。而且香港申请人的数量更稳居全球第三，有移民顾问指，纽西兰投资移民只需3年就可申请永居，并且每年在纽西兰停留7日，便可永续永居身份，因而吸引全球富豪申请。

投资门槛大降 免除英文要求

纽西兰的投资移民签证曾一度被视为全球门槛极高的项目之一。以往签证要求高达1,500万纽元的投资额，结果在两年半内仅录得116宗申请，总吸资额仅为7,000万纽元，反应十分惨淡。

为扭转劣势兼抢人才，纽西兰政府于2025年4月推出全新修订的AIP政策，并将签证划分为「增长型」（Growth）及「平衡型」（Balanced）两大类别。其中增长型投资最低投资额大幅下调至500万纽元，投资期为3年。资金需投入风险相对较高的项目，例如直接入股纽西兰当地企业。申请人在3年内只需在纽西兰累积居住21天。

另一种则是平衡型投资，最低投资额为1,000万纽元（约4,570万港元），投资期为5年。投资涵盖范围较为广泛且风险较低的项目，例如上市公司股票、债券、慈善捐款以及符合条件的房地产开发项目。申请人需在5年内，在纽西兰境内累积居住105天。

新政最具吸引力之处在于全面取消了英语能力测试要求，并且大幅缩减强制性的「移民监」居住时间。自去年4月至今年3月中旬的11个月内，纽西兰移民局共接获609宗申请，共1,948名申请人及受养人。市场预计，单是首10个月的潜在投资总额高达33.9亿纽元（约合155亿港元）。

中美申请量最多 港人申请量第三

目前美国以222宗申请位列第一；中国内地申请人以104宗位列第二；而香港则以83宗申请紧随其后，跻身全球三甲。环凯移民顾问董事张家禧表示，由于纽西兰在去年4月降低入场门槛，投资500万纽元（约2,285万港元），相比香港3,000万投资移民计划更平，吸引不少富豪申请投资移民。另外，纽西兰只需要三年就可以获取永久居留身份，每年在纽西兰居住七日就可以永续永居身份。对比其他国家投资移民计划，更具灵活性。

与澳洲为「兄弟国」可曲线移民

至于入籍方面，纽西兰则需要五年内，平均每年居住满八个月，另外过去三年无犯罪纪录，亦没有任何英文考试要求，便可申请入籍。由于纽西兰与澳洲为「兄弟国」，取得纽西兰护照，变相可以「曲线」移民澳洲，在当地生活、工作以及读书。

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