战火令杜拜楼市交投急挫 有中国投资者撑影响有限 「视为捞底良机」

美伊冲突升级，中东局势急速恶化，战火更波及邻近的杜拜，令当地原本升势凌厉的楼市瞬间按下「暂停键」。这座凭借低税率及「黄金签证」吸引全球资本的中东财富枢纽，近期交易量骤跌，市场恐慌情绪蔓延，不少投资者转趋观望，甚至计划转移资产。然而，部分在杜拜置业的中国投资者却未被短期波动吓退，认为战事影响有限，有人甚至视之为「捞底」良机。

去年中国买家成三大外资

凭借低税率、黄金签证及资本自由流动，杜拜成全球高净值人群的财富「理想国」，当地物业持续受全球投资客青睐。杜拜官方数据显示，2025年当地房地产成交额高达9,170亿迪拉姆（约1.95万亿港元），按年升逾20%；买卖交易达21.57万宗，双双创下历史新高。当中，中国买家已跃升为海外投资者前三位，占比达14%，部分热门楼盘的华人比例更高达20%至30%。

内媒《21世纪经济报道》报道，有曾长期在杜拜工作的中国投资者指出，当地买楼流程便捷，租金回报率维持在4%至7%之间且免收所得税，对比其他房地产市场，投资价值及回报表现更胜一筹。

另一位投资者则因频繁中转杜拜，近年先后购入两伙分层单位及一幢别墅。他表示，除看好升值潜力外，10年期的「黄金签证」更是关键诱因——只需购置200万迪拉姆（约426万港元）以上物业，即可自动获得10年长期居留签证。该签证无首期限制、买楼花凭合约即可申请，更支援多项物业合并计算价值，且不设居住时长限制。

杜拜楼市交投一度急挫

美伊冲突爆发初期，部分持有杜拜物业的中国投资者并未太过在意，皆因杜拜在过去数十年的中东动荡中始终保持中立，阿联酋更连续多年蝉联数据库Numbeo评选的「全球最安全国家」榜首，有投资者坦言「完全没想过杜拜会受这场冲突波及。」

然而，随着冲突升级，杜拜国际机场传来爆炸声，帆船酒店、哈利法塔等城市地标相继遇袭，投资者开始感到忧虑，当地楼市亦明显降温。数据显示，杜拜一二手物业买卖登记数字一度暴跌，3月1日仅录得23宗成交，较2月27日的逾800宗大幅缩水。

与此同时，有海外私人财富律师透露，近期接获大量家族办公室查询，计划将资产从阿联酋撤回新加坡，多位杜拜客户更打算立即转移资产。全球企业及基金服务供应商Anderson Global的负责人亦指出，在当前局势下，税收优惠恐难再成为杜拜的核心吸引力。

业界料成「捞底」黄金窗口

面对市场波动，杜拜政府迅速推出政策以维护金融及房产市场平稳，全力安抚市场情绪并稳定预期。随着局势发展，中国投资者的恐慌情绪逐渐平复，多数人选择相信当地政府的维稳能力、市场韧性，以及这座资本枢纽的长期价值。

有投资者表示，当地社会生活很快回复正常，金融与楼市的短期波动亦迅速平复，其物业的产权及基础价值保持稳定，租赁及转售环节未见明显异动；另一投资者观察后指出，是次冲突对杜拜而言更像短期外部冲击，城市运作与经济活动未受大幅影响，旗下物业的租客亦保持稳定，暂未对投资造成明显负面打击。

当地代理陈女士表示，资金避险、免税、高回报及黄金签证是驱使买家进军杜拜的四大主因。她指，目前买卖步伐虽有所放缓，但楼价未见大幅回落。因杜拜最热门的别墅资产本身具稀缺性，业主多数资金实力雄厚，无意劈价求售，整体价格维持硬净。她更透露，部分资深投资者未受市场情绪左右，反而认为现时是增持的绝佳时机，因杜拜低税率、黄金签证及资本自由流动等核心优势从未改变，依然具备良好的投资前景。

对于后市走势，有业内人士认为，短期市场波动及信心重塑在所难免，但杜拜楼市的底层逻辑与核心优势未变，长线看涨的市场共识依然稳固，「有危便有机」，虽然当前的调整深度仍受战事走向牵制，但极大机会正孕育出本轮周期的最佳「捞底」窗口。

