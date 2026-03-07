大阪新盘主攻1房 225万入场 面积354呎 户户设露台

日本大城市之一的大阪，近年推出不少新盘来港发售，特点为入场门槛低，其中位于港区全新项目The Peak Osaka Bay Elite JY来港推售，属短楼花，主打1房户，入场价约4520万日圆，折合港币约225万。

料今年10月完工

大阪The Peak Osaka Bay位于市港区三先2丁目12至18，提供18伙，是次来港销售单位涵盖俗称「1LDK」的1房户型，单位室内面积354方呎，附连面积55方呎露台，合计面积约409方呎。项目入场单位售价约4520万日圆，折合港币约225万。

项目由FM Investment Japan株式会社发展，预计于2026年10月底完工，属短期楼花项目，买家更可享有永久业权。

步行3分钟达地铁站

楼盘周边配套多样，就近八幡屋公园，提供住户休憩场所，旁边分别设大阪市中央体育馆及Asue大阪游泳池，提供空间及设施供住户进行不同种类的运动。项目交通配套亦见便利，步行3分钟到朝潮桥地铁站，属于中央线，站旁另有巴士站。从项目出发，约10分钟车程可到达环球影城、未来世博会及赌场，15分钟车程就可到心斋桥。

The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投资潜力，首先大阪西属于当地旅游度假胜地，环境优美，配套齐全，2030年日本第一个赌场落成，潜力非常庞大，有望带动大阪西物业升值。离项目不远的大阪环球影城是世界5个环球影城主题公园之一，其设计与美国奥兰多环球影城相近，提供多个以经典电影及游戏为蓝本作设计概念的园区。

近年日圆持续低水，港人买家相当于七折买楼。买入单位长远可考虑为自己及家人铺路，申请日本居留权，享受免费教育及医疗福利。

管理公司提供一站式民宿出租管理，透过全球不同旅游平台放租，净租金回报高达6%。此外，买家可承做高达60%按揭，每月租金多过供楼，自制被动收入。项目由FMI至汇投资负责在港销售。