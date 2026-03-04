另类家居｜逾2600呎豪宅内设篮球场 由壁球中心改建 观众看台巧妙变「阁楼」

想像一下，回到家第一步不是走进客厅，而是踏入一座体育馆——这种非一般的居住体验，原来在现实中真实存在。位于西澳首府珀斯（Perth）顶级地段Peppermint Grove 的一户特色豪宅近日成功易手。该物业前身是一座壁球中心，经大规模改建后，不仅配备现代化生活空间，更内置一个室内篮球场，设计极具心思，成为促成交易的关键。

该物业为Johnston Street8号4室，实用面积247平方米（约2,658方呎），坐落在一个低密度住宅区。大宅由两个壁球场改建而成，其中一个被改造成三间睡房、浴室、厨房及起居空间；另一个则变成极具空间感的室内篮球场。推门入屋，宽敞的篮球场即映入眼帘，配合高达5米的楼底及4米高的巨型拱形玻璃窗，空间感与气派非凡。

点击睇特色豪宅内部：

据了解，原业主于2021年购入后进行大规模翻新，除了厨房及浴室全面现代化，更特别在这片巨型活动空间安装了篮框及篮板，并加上篮球场线。

更有趣的是，昔日壁球场的观众看台亦被巧妙地改造成阁楼空间，通过旋转楼梯上下衔接，可作为家庭办公室或创意工作室，也能在家庭篮球赛对决时，摇身一变成为专属的「评述员席」。

继续睇特色豪宅内部：

负责该物业销售的代理Emma Milner表示，业主开价165万澳元（约909万港元），在房地产网站上架后吸引逾1.1万次浏览，并于上周迅速获买家承接。她透露，在开放日期间，无论是成人还是儿童，无不被这个独特的室内篮球场吸引，纷纷忍不住即场「试射」投篮。这项罕有设施成为不仅带来无限乐趣，更成为打动买家及促成交易的决定性因素。

相关文章：夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

相关文章：魔术师改造梦幻「机关屋」 墙壁及汽水机等各有暗门 隐藏霓虹灯光舞厅

相关文章：《Breaking Bad》经典大屋沽出 业主受够粉丝朝圣 曾开逾3000万天价放售

相关文章：40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开

相关文章：业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万

相关文章：童话式「姜饼屋」叫价逾千万 夫妇两年前购入翻新势劲赚 大赞「外观独一无二」

相关文章：建筑商被指用《模拟市民》卖楼 设计虚拟微型房屋当广告 获赞「正过AI生成图」