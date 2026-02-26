夫妇55万购「玻璃舱」出租 3天完成组装 意外年赚百万 「感觉像高科技Lego」

澳洲一对夫妇早年购入梦想农庄后，却遇上加息，令其按揭供款暴增至原来的3倍，为了减少财务压力，他们在后院搭建「平板组装」小屋出租，没想到这项投资竟每年为他们带来约20万澳元（约110万港元）的可观收入。

原意帮补按揭供款大增

室内设计师Sibel Karaman与丈夫Yalcin早年购入阳光海岸（Sunshine Coast）内陆地区物业，但随着息口攀升，每月还款额惊人地翻了3倍，令生活百上加斤。其后两人决定放手一搏，投资约10万澳元（约55万港元）购入一个6米乘2.4米的「玻璃休闲舱」（Glass pod），并只花了3天时间便自行完成组装，免却了传统建筑漫长的工期与昂贵的人工开支。

每晚房价最贵逾3000元

这间玻璃小屋自去年5月开放出租后，订房量已翻倍，每晚房价约220澳元至580澳元（约1,220至3.218港元），入住率近85%。客源方面，约六成为布里斯班的情侣短途渡假客，约三成为澳洲本地旅客，其余则为海外游客。

这笔稳定的现金流不仅抵销了房贷利息支出，更配合原本出租的旧农舍，为夫妇俩创造了双重被动收入来源，彻底扭转财务困境。事实上，由于生活成本节节上升，越来越多业主转向组装模组化小屋（modular pods）或第二住宅，以创造额外租金收入。

微型住宅市场5年升1.2倍

目前澳洲微型住宅市场正迎来爆发式增长，过去5年销售额激增120%。澳洲迷你住宅协会（Australian Tiny House Association）估计，全国已有逾1万人居住于迷你住宅或模组化小屋，预料未来数字仍会大幅上升。

负责生产玻璃舱的公司Elsewhere Pods亦表示，近期接获不少业主查询，希望快速建立生态旅游住宿（eco-tourism accommodation）或长租单位，创办人Matt Decarne更形容组装感觉「像高科技Lego或豪华版Ikea家具」。

Decarne表示，该公司除了提供小型休闲舱，还有针对退休人士「大屋搬细屋」（Downsizing）需求的三房套房，甚至成为不少因楼价高企而无法上车家庭的另类选择。

