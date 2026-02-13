夫妇买地自建Dream House悭百万 靠组合屋技术5周砌好结构 「说明书非常详尽」

在楼价与建筑成本双双飙升的年代，一对居于澳洲的年轻夫妇由于预算不足，毅然决定挑战自己动手起屋，选择以「Flat-pack」组合屋技术，仅花5星期便完成了房屋主体结构，成功节省逾20万澳元（约111万港元），相当于传统建筑费的一半。

毅然离开城市 盼儿子健康成长

为让两名年幼儿子在更宁静的环境成长，33岁的花艺师Miriam Fergie与34岁的丈夫Jordan Lomas决定离开城市。两人在2024年以75万澳元（约417万港元）售出布里斯本的首个物业，再以38.5万澳元（约214万港元）购入位于昆士兰Scenic Rim地区Dugandan一幅1.11公顷的土地，计划兴建心目中的理想房屋及经营花卉农场。

Miriam及Jordan购买「组合屋」套件（Flat Pack）自行建屋。

Miriam表示，他们曾考虑购买现成物业，但找不到心仪目标，感觉拆卸或翻新都是浪费金钱，最终决定买地建屋。然而，咨询建筑师后，发现报价远超预算。根据最初估价显示，兴建一间传统棚屋风格（Shed-style）的住宅，造价需约44万澳元（约245万港元），还未计算后续可能增加的开支。

零建筑经验 「感觉就像砌模型」

面对资金不足，Miriam及Jordan选择了一条非传统路线，就是成为业主建筑商（Owner-builder），并购买「组合屋」套件（Flat Pack）自行建屋。

虽然两人完全没有建筑背景，但在地基铺设好后，Jordan几乎是独自一人完成了整间屋的框架组装，「感觉就像一副巨大的模型，幸好说明书非常详尽。」最终落成的房屋外型为农场常见的经典银色棚屋，设计低调兼牢固实用，更能抵御四季气候。

组合屋组装说明。示意图

不包括室内装修 仅花约122万

他们最终仅花费约21.84万澳元（约122万港元）便将房屋建至「封顶」阶段，即完成外墙、屋顶、门窗，不包括室内装修，主要开支包括：

‧组合屋套件及框架： 65,230澳元（约36.2万港元）

‧地基： 25,850澳元（约14.3万港元）

‧喉管及排污系统： 44,596澳元（约24.8万港元）

‧屋顶及外墙覆盖： 23,000澳元（约12.7万港元）

‧规划及图则费用： 14,244澳元（约7.9万港元）

屋顶及外墙覆盖由其他公司负责。

对比最初传统建筑商44万澳元的报价，他们成功节省了超过20万澳元。Miriam表示，这次经历重塑了他们的居住观念，「很多人告诉我们『你们做不到』，这反而成了动力。我们认真考虑一家人的实际需求，且不超出负担能力范围，这是我们做过最明智的决定」。

