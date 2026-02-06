「一梯一伙」暗藏养老危机 二手放盘承接力弱 业主惨蚀逾300万离场

「一梯一伙」设计，原意是让住户避开邻舍骚扰，完全享受自主的私隐空间。不过，这种曾被内地中产视为「身分象征」的高级住宅，如今却变成不少住户的恶梦。内媒报道，数据显示一线城市「一梯一伙」二手放盘量急升，有地产代理表示这类放盘的成交周期较普通住宅长逾50%，业主往往要多次减价才能沽出。有独居老人反映遇上意外时无法及时向邻居求助，感慨这种「孤岛式」居住体验让社区归属感近乎消失。

管理费及维护成本高

居住在北京朝阳区高级屋苑的张女士，3年前豪掷千金入市，现在却只想尽快脱手。她无奈表示「这部私人电梯，代价大得惊人。」她指，136平方米（约1,360方呎）的单位，电梯井与独立大堂就占去近20平方米（约200方呎）的空间。以该区每平方米8万元（人民币，下同）的均价计算，等于花了160万元买了一个既不能住人，又不能放杂物的空间。 另外，3年来电梯已维修了6次。

一位上海的业主表示，自己购入一个120平方米（约1,200方呎）单位，收楼时发现单位内实际面积仅84平方米（约840方呎），实用率仅七成，即36平方米（约360方呎）私人电梯大堂空间花费180多万元。

管理费及维护成本亦是另一问题，业主王先生居住的屋苑，管理费每平方米6.8元，每月需缴付816元。对比隔壁普通屋苑同面积单位仅300多元的支出，每年多付出的6,000多元。有物业经理透露，一梯一伙电梯维护成本是普通电梯的2到3倍，这些费用最终都由业主分摊。

独居老人遇意外无法求助邻居

由于每层只有一部电梯，意味著任何故障都会立即引发生活危机。业主陈女士家住18楼，早前唯一的电梯因故障停运3日，刚做完手术的她被迫每日行楼梯，最终难顶折磨搬去酒店暂住；亦有住在高层的老人形容「买餸如登山」，中途需休息数次。

此外，独居老人更面临安全隐忧。有长者感叹入住4年邻里见面次数屈指可数，早前突发心脏病无法向邻居求助，幸靠儿子遥距叫救护车才捡回一命；有住户则提到，水管爆裂或老人需要帮忙时，整层楼空无一人的无助感特别强烈，认为这种「孤岛式」居住体验，令社区归属感荡然无存。

设计华而不实 沦为「奇则」

受消防条例限制，该空间既不能做储物间也无法封闭。有室内设计师指出，九成「一梯一伙」单位的电梯大堂都处于闲置状态。而为追求「阔绰感」，不少户型被设计成长条形，导致采光通风极差。有业主实测关窗两小时后，室内二氧化碳浓度即超标，被迫加装通风系统。

成交价低于叫价逾两成

房产数据显示，2024年以来，一线城市「一梯一伙」的二手放盘量明显上升，成交周期较普通住宅延长了30%以上。有前线代理更表示，这类物业的平均成交周期甚至长达50%，业主往往要多次劈价才能脱手。2024年上半年，实际成交价普遍低于叫价逾两成。

有业主当年以880万元购入单位，放盘2年后最终以680万元沽出，连同利息蚀逾300万元。2024年一线城市「一梯一伙」成交量按年跌15%，与普通住宅持平的走势形成强烈对比。有业内人士形容「有钱人不会买，一般人买不起，中产阶级觉得不划算。」

相关文章：住户疑霸占电梯大堂建鞋柜 拍片自爆走火通道变工人房 专家：涉违反消防条例 当事人急删片

