日本双薪家庭挨贵租「不敢生仔」 租金占近五成收入 年轻人被迫忍受花3小时通勤

随著日本房价持续攀升，东京租赁市场正陷入前所未有的负担能力困局。尽管企业大幅加薪，但日本年轻人的薪酬升幅仍追不上房租涨势，不仅令「独居梦」碎，连双薪家庭亦因租金占收入比重逼近五成而叫苦连天，直言「挨贵租不敢生仔」。

起薪点创新高 仍难逃「租房难」

根据日本劳务行政研究所调查，2025年度大学毕业生起薪达25.5万日圆（约1.26万港元），较去年增长6.3%，创下自1967年有纪录以来新高。然而，亮丽的数据背后却是举步维艰的现实。日本房地产网站LIFULL数据显示，2025年5月东京23区单身公寓（1K/1R）平均租金已达11.7万日圆（约5,913港元），按年大幅上升13%。

Sakura Japan & Sakura Global创办人张明珠分析指出，若按日本总务省数据计算，扣除约14万日圆的基本生活费后，一名年轻上班族每月仅余约7万日圆可用于租房。面对平均11.7万日圆的租金水位，独居已成为一种「奢侈」。

独居变奢侈 少年被迫迁往边缘区

张明珠表示，过去日本年轻人由城乡前往东京打拚，租屋居住并非难事。如今面对动辄逾10万日圆的房租，越来越多年轻人被迫放弃独立生活，选择留在父母家居住。若要维持预算，不少人被迫搬往东京最东北部的足立区，甚至邻近埼玉县的边境，虽然6万日圆以下（约3,027港元）能租到单身公寓，代价却是每天忍受往返近3小时的通勤折磨。

家庭负担比例逾45% 加剧少子化危机

这股升浪同样波及家庭物业。地产资讯服务公司athome（东京大田区）最新数据显示，2025年11月东京23区二人以上家庭的「屋租负担比例」已飙升至45.5%。在香港，租金占收入三至四成或许是常态，但对于习惯低租金环镜、认为租金占比应维持在25%至30%的日本人来说，这已是难以承受的「天文数字」。

数据显示，东京23区内50至70平方米的家庭式公寓，租金按年急增一成。张明珠坦言，新婚夫妇原本分摊10万日圆租金已觉吃力，如今生活成本激增，不少人直言「交完租已没钱养活下一代」，甚至考虑撤离东京，这趋势无疑令日本本就严峻的少子化问题雪上加霜。

三大因素造成租金升势

日本租房市场过去以稳定著称，法律亦偏向保障租客，业主极难随意加租，但数据显示东京都区的租金在2025年12月按年上涨2%，这看似不起眼的数字，却是租金升幅2%即自1994年以来，时隔31年首次见到的升幅。

至于造成租金上升的原因，包括人口单向流动东京，日本总务省的人口迁移报告显示2024年东京23区年轻人口净流入9.5万人，导致单身公寓供应短缺；其次，建筑成本上涨、工地上人手不足，亦使新盘盘源供应难以增加。

张明珠又指，现时东京随便一间新楼或二手的已是「亿元豪宅」，打工一族买不起楼被迫租房，令租赁需求大增。她续指，日本央行将利率上调至0.75%，创30年新高，业主更将维修费、人工费及贷款利息成本全数转嫁给租客，进一步推高了租金。