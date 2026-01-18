Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伦敦新盘间隔多元 楼价约900万起

更新时间：06:00 2026-01-18 HKT
发布时间：06:00 2026-01-18 HKT

英国为港人升学、旅游及移民热门地，当地推出不少住宅项目，最新推出位於伦敦的Opus，售价约由英镑86万起，折合港币约900万。

矗立于泰晤士河南岸

由英国发展商Native Land打造的旗舰开发项目Bankside Yards的首个住宅项目Opus，项目矗立于泰晤士河南岸，楼高50层，高达170米，将成为伦敦黄金地段最高的住宅大楼。

项目特点为锥形交错的三塔式外观，创造了比普通建筑多75%的转角公寓，独特设计确保大多数公寓都能享有从圣保罗大教堂、伦敦金融城到西区及更远处的双面玻璃全景。提供249个住宅，涵盖开放式、1房至4房户型，面积由452至3318方呎，项目来港推售，售价约为英镑86万起，折合港币约900万。

Opus引人注目的是位于23楼的顶峰会所及露台，为豪华私人会员俱乐部式设施，拥有无阻挡的城市全景，设有休息室、酒吧、餐厅和私人用餐室。亮点将是由皇家园艺学会切尔西花展获奖工作室Enea设计的私人露台。

为住户提供到家体验，设宏伟的大堂，地面接待区设酒店式礼宾服务、24小时保安和港式车道。大堂上方是花园厅，设共享工作空间和自助酒吧，而河景厅则致力于创意活动，包括播客和艺术工作室、放映室和音乐室。另一套私人健康和健身设施包括攀岩墙、高尔夫模拟器、健身房、瑜伽和普拉提工作室等。发展商委托JLL仲量联行协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

