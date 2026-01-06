惠州华发天润自在城 精装3及4房 入场价约90.5万

惠州是大湾区东部重点城市，往返香港交通方便，位于惠州惠阳大型楼盘「华发天润自在城」，距离深圳14号线沙田站仅约5公里，项目规模毗美香港的太古城，目前已超过5,000户入伙，发展商最新推售3及4房单位，建筑面积约930方呎起，精装交付，售价约81万余人民币（折合约90.5万港元）起。

由知名国企华发集团及天润集团发展的大型楼盘「华发天润自在城」，邻近惠州市惠阳区，邻近深圳坪山区，与深圳14号线沙田站直线距离仅约5公里，占地广达42万平方米，总建筑面积达160万平方米，规划住宅户数逾1万伙，目前入伙户数已超过5,000户。

屋苑设有约8万平方米商业街区及购物中心，已开业商户已超30家，包括肯德基、嘉隆超市、钱大妈、苏宁超市、京东家电等，日常起居购物不假外求。周边生活配套成熟完善，5公里内汇聚多个大型购物商场，包括万达广场、天虹商场等，距惠阳人民医院及三和医院仅约10至15分钟车程。

发展商最新推出「华发天润自在城」新一批单位，建筑面积约930方呎起，售价约81万余人民币起。

邻近深圳14号线沙田站

「华发天润自在城」第1期及第2期已入伙，第3期「自在城·首府」规划逾3,300伙住宅，社区入口、园林景观、交楼标准等全面升级，设有大型园林及泳池，目前第54幢、55幢及56幢已分批交楼。

发展商最新推出的在售单位，主要建筑面积由约930至1,130方呎不等，间隔3至4房设计，精装交付，配独有新风系统，享全天候新鲜空气，单位最平售价约81万余人民币（折合逾90.5万港元）起。

出入交通方面，高铁连接香港与惠阳，目前可由西九龙站乘坐高铁直达惠阳南站，车程约1小时，票价约为100元人民币。位置上，惠阳与深圳坪山区相邻，亦可选择从罗湖、福田或莲塘口岸入境深圳，转乘深圳地铁14号线至沙田站，地铁车资约为10元人民币，其中60岁或以上人士可免费乘坐。抵达深圳地铁14号线沙田站后，再转乘公交或计程车，仅需数分钟即可到达惠阳。