沃什据报拟减少议息会议 FOMC议事规则仅要求每年4次会议

据《纽约时报》报道，美国联储局（Fed）主席沃什（Kevin Warsh）正考虑降低例行货币政策会议的频率。据报沃什在本周的联邦公开市场委员会（FOMC）利率决策会议上提出了这项调整会议频率的提议。目前，联储局决策者每年举行八次为期两天的会议，并于会后公布其政策决议。减少会议次数将是一项重大转变。

联储局官员日前以9比3的投票结果维持利率不变。这项利率决议符合市场普遍预期，但沃什拒绝对此决策进行解释，且未表态若通胀未能放缓他会否支持加息，受到不少市场人士批评。

沃什上任后改革动作多

沃什于今年5月执掌联储局，他早已释出信号表明有意带来其他变革，包括可能减少政策决议后召开记者会的次数。他早前又成立五个工作小组，以研议联储局执行货币政策可能做出的调整，涵盖范围从沟通、数据到联储局的资产负债表等领域。

事实上，在4月的参议院确认提名听证会上，沃什被问及是否承诺至少每八周举行一次 FOMC会议。沃什当时回应指，「相信法规要求每年至少召开四次会议，但四次是不够的。因此，举办比这更多的会议是合适的。但我甚至还没开始研究 2027 年及之后的会议时程表。」

FOMC已定明年会议日期

联储局已经排定了2026年余下FOMC会议将于9月、10月和12月举行，而2027年的日程亦已定下，不过据官方网站亦指出，每个会议日期均为暂定，须在对前一次会议上进行确认，这项规定早在沃什上任前已存在。

根据FOMC的议事规则，该委员会每年至少在华盛顿举行四次会议，亦可举行更多次。规则指出，会议应根据董事会主席的召集，或应委员会任何三名成员的要求召开。在经济和市场动荡时期，例如2020年新冠疫情爆发初期，联储局也曾定期召开临时的非常规会议。

联储局的利率决策委员会由12名成员组成：包括沃什在内的7名位于华盛顿的联储局理事会成员；担任FOMC副主席的纽约联储行长；以及联储局12间地方联储银行中的4位，该12人会每年轮流担任具有投票权的4位成员。



