Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沃什据报拟减少议息会议 FOMC议事规则仅要求每年4次会议

宏观经济
更新时间：09:54 2026-08-01 HKT
发布时间：09:54 2026-08-01 HKT

据《纽约时报》报道，美国联储局（Fed）主席沃什（Kevin Warsh）正考虑降低例行货币政策会议的频率。据报沃什在本周的联邦公开市场委员会（FOMC）利率决策会议上提出了这项调整会议频率的提议。目前，联储局决策者每年举行八次为期两天的会议，并于会后公布其政策决议。减少会议次数将是一项重大转变。

联储局官员日前以9比3的投票结果维持利率不变。这项利率决议符合市场普遍预期，但沃什拒绝对此决策进行解释，且未表态若通胀未能放缓他会否支持加息，受到不少市场人士批评。

沃什上任后改革动作多

沃什于今年5月执掌联储局，他早已释出信号表明有意带来其他变革，包括可能减少政策决议后召开记者会的次数。他早前又成立五个工作小组，以研议联储局执行货币政策可能做出的调整，涵盖范围从沟通、数据到联储局的资产负债表等领域。

事实上，在4月的参议院确认提名听证会上，沃什被问及是否承诺至少每八周举行一次 FOMC会议。沃什当时回应指，「相信法规要求每年至少召开四次会议，但四次是不够的。因此，举办比这更多的会议是合适的。但我甚至还没开始研究 2027 年及之后的会议时程表。」

FOMC已定明年会议日期

联储局已经排定了2026年余下FOMC会议将于9月、10月和12月举行，而2027年的日程亦已定下，不过据官方网站亦指出，每个会议日期均为暂定，须在对前一次会议上进行确认，这项规定早在沃什上任前已存在。

根据FOMC的议事规则，该委员会每年至少在华盛顿举行四次会议，亦可举行更多次。规则指出，会议应根据董事会主席的召集，或应委员会任何三名成员的要求召开。在经济和市场动荡时期，例如2020年新冠疫情爆发初期，联储局也曾定期召开临时的非常规会议。

联储局的利率决策委员会由12名成员组成：包括沃什在内的7名位于华盛顿的联储局理事会成员；担任FOMC副主席的纽约联储行长；以及联储局12间地方联储银行中的4位，该12人会每年轮流担任具有投票权的4位成员。


 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
13小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
12小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
22小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
2小时前
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
影视圈
12小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
16小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
2026-07-31 09:00 HKT
恐怖婆媳纠纷｜37岁美华裔女捅杀79岁奶奶245刀 验尸官：死者几乎被肢解
即时国际
6小时前
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
旅游
20小时前
东张西望丨张伟文遭疏忽照顾 黎宽怡陪方俊对质护老院遭报警驱赶 「靓声王」入院忍痛挤笑容
东张西望丨张伟文遭疏忽照顾 黎宽怡陪方俊对质护老院遭报警驱赶 「靓声王」入院忍痛挤笑容
影视圈
12小时前