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救市政策未解忧虑 印尼盾跌至新低 印尼遭遇「股汇债三杀」

宏观经济
更新时间：17:20 2026-06-08 HKT
发布时间：17:20 2026-06-08 HKT

印尼央行早前宣布与政府支持货币的政策未能缓解市场忧虑后，触发「股汇债三杀」，其中印尼股市周一曾大幅下挫逾4%、印尼盾曾跌至纪录低位，10年期债息亦急升36个基点，创逾一年新高。

据彭博报道，随着印尼国会议员扩大对央行的监督、当局展开贪腐调查，并公布新的商品出口规则，上周已令市场抛售势头加剧。印尼当局于周六则承诺稳定印尼盾并吸引资金流入，但投资者对国家财政开支计划及总统普拉博沃（Prabowo Subianto）干预性政策仍感到不安 。

经济压力不仅来自汇率波动

报道又引述PT Bank Permata首席经济学家Josua Pardede指出，「周六的声明可视为减轻市场压力的开始，但仍不足以持续扭转市场方向。」他指出，当局需要提供更多细节，包括补贴利率、政府存款规模，以及对央行成本和政府债券发行的影响。

Pardede又表示，经济压力不仅来自汇率波动，还与对印尼的风险认知有关。「投资者不仅被高回报吸引，还需要对印尼的经济前景保持信心。」

投资者「要求更高债息」

事实亢，印尼盾今年已累跌超过8%，股市指数亦下跌37%，成为全球表现最差的股市之一；同时，该国10年期债息升至7.24厘，较1月低位上升超过120个基点。ANZ银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，印尼债息大幅上升表明外资流出，投资者「要求更高债息，才愿意重新入市」。

新韩证券（Shinhan Sekuritas）驻雅加达固定收益高级分析师Adra Wijasena表示，当局需要管理借贷成本上升，「因为若债息过高，政府利息负担会加重，而此时政府正需要更多资金推行各项计划」。

下周或需加息逾半厘

展望未来，印尼央行下周将举行政策会议，该行上月已意外加息50个基点以捍卫货币。随著印尼盾由年初的1美元兑16,725盾，跌至周一低位18,180盾，央行亦持续入市干预。不过，有关措施及政府债务还款，导致国家外汇储备持续下降，5月已连续第五个月下跌至1,449亿美元。

印尼央行高级副总裁Destry Damayanti周一则表示，央行将继续管理印尼盾走势，以防止过度波动。她又补充，印尼盾走势与其他新兴市场货币一致，并指6月17至18日的政策会议安排没有改变。

PT Mega Capital Sekuritas驻雅加达宏观策略师Lionel Priyadi认为，「要令印尼盾回升至18,000以下水平，央行需要加息超过50个基点」，并预期将加息75个基点。

新加坡SGMC Capital合伙人Mohit Mirpuri亦表示，「未来两周至关重要。市场正寻求清晰的财政纪律、政策一致性，以及对宏观经济稳定的坚定承诺」。

相关文章：印尼股汇双杀 指数自高位泻37% 汇价挫7% 忧政府民粹化 金融界纷「卖出印尼」

 

 

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