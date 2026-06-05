印尼股汇双杀 指数自高位泻37% 汇价挫7% 忧政府民粹化 金融界纷「卖出印尼」

随著印尼股市以全球最快的速度暴跌，印尼盾汇价跌至历史低位。彭博报道指，全球投资者对印尼的信心正在磨灭，正兴起「卖出印尼（Sell Indonesia）」交易。

印尼雅加达综合指数(JKSE)连日下泻，今早跌逾2%，自今年1月的历史高位下跌了37%，成为今年90多个全球指数中表现最差。印尼盾今年来则贬值超过7%，外国投资者已撤出了数十亿美元的印尼债券。

市场不满总统具民粹及干预性政策

资源丰富的印尼，长期被视为新兴市场投资组合中的重要配置，该国也长期被视为对外资友好的国家。报道指，印尼股市及汇市挨沽，源于投资者对总统苏比安托（Prabowo Subianto）推行具民粹色彩和干预性的政策议程感到不安，而且这些政策正在不断加码。

管理著约43亿美元资产的对冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras表示，当前亚洲最大的交易是「卖出印尼」。在当地投资数十年后，他已于2024年退出所有持仓。「我对印尼没有任何投资敞口，我不会再给他们任何机会了。」

普拉博沃自2024年10月上任以来，承诺将当地每年经济增长率提升至8%，推行了全国免费校餐计划，扩大国家在经济中的作用，并向主权财富基金Danantara注入了数十亿美元。最近，他推动对关键大宗商品出口进行直接管控，以期遏制逃税行为，但引发了出口商类股大跌。

苏比安托（Prabowo Subianto）自2024年10月起出任印尼总统。资料图片

前财长去年离职 任内恪守财政纪律

对不少投资者来说，前财政部长Sri Mulyani Indrawati去年离职是转捩点，外界普遍认为她恪守财政纪律，而且她向市场保证印尼将继续保持保守的预算管理，正是这种管理帮助印尼获得了投资级信用评级并吸引了长期外国资本。不过，投资者如今开始质疑这些承诺是否仍然有效。

摩根大通私人银行驻香港的亚洲利率及外汇策略主管Yuxuan Tang表示，国内政治不确定性是新兴市场常见的风险，全球投资者通常会采取观望态度，直到局势恢复可预测性，「我们目前仍建议谨慎行事。」

普拉博沃上台 印尼盾挫14%亚洲最弱

印尼盾已成为市场焦虑情绪最明显的体现，自普拉博沃上任以来已下跌约14%，并成为今年亚洲最疲弱的货币。印尼盾周四跌破历史性的18000关口，期权市场也预示著进一步下跌。

管理约6240亿美元资产的Allspring Global Investments投资组合经理Gary Tan表示，沽空印尼背后的核心原因素是对印尼盾的悲观预期，「投资者仍然担忧宏观经济失衡和政策可信度，尤其是在财政方面。」

忧信用评级遭下调 外资纷沽主权债

外国投资者自去年8月以来减持了86万亿印尼盾（折合约48亿美元）的印尼主权债务，约占 9%。虽然印尼央行多次干预，今年美元投资者持有的印尼债券已下跌超过8%，相比之下新兴市场债务整体上升1.6%。另一个令人担忧的是央行持有政府债务的比例不断上升。印尼央行目前持有约27%的主权债券，这对新兴经济体来说是异常高的比例。抛售潮也重新引发了对印尼主权信用状况的担忧。该国在2012至2017年间获得主要评级机构的投资级评级，这得益于多年来财政纪律的改善。一些投资者现在担心，如果市场对其政策信心削弱，这些来之不易的成果可能会开始瓦解。

MSCI 公司早前表示印尼可能会从新兴市场降级为边境市场（frontier status），这引发了该国数十年来最严重的股市暴跌之一。MSCI 提出的问题包括企业所有权过于集中和监管松散。印尼当局已加强披露要求并提出修改自由流通股规则，但这些措施未能阻止沽售潮。印尼股票指数周四跌至2020年底以来最低水平，今年跌幅扩大至超过30%，原因是对印尼前景及主权信用评级下调的担忧。

施政执行细节未明 投资者担心确定性

普拉博沃政府认为，印尼需要更积极的政策来摆脱中等收入陷阱，提升价值链，并利用其在全球供应链中的战略地位。除了政策转变外，市场还在应对执行风险。印尼政府计划加强对商品出口的控制、推行支出计划并打击腐败，惟实际操作未明。SGMC Capital 合伙人Mohit Mirpuri表示，令投资者不安的不是概念本身，而是缺乏明确的执行细节。事实上，在新兴市场当中，全球投资者亦不乏其他选择，韩国和台湾提供了人工智能中最火热的投资机会，印度可能继续因增长和改革乐观而吸引长期资金，巴西则受惠于更高的商品和能源价格。