贝森特称现为沃什掌储局好时机 不会面临减息政治压力
更新时间：09:00 2026-05-31 HKT
发布时间：09:00 2026-05-31 HKT
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外媒报道，美国财长贝森特上周五表示，刚上任的联储局主席沃什（Kevin Warsh）不会面临要求减息的政治压力。
贝森特在一个场合被问及是否认同美国总统特朗普希望沃什保持独立性的说法时，回答：「百分之百认同。」贝森特认为，尽管目前通胀与利率仍偏高，但现在正是沃什接掌储局的好时机。
在沃什的宣誓典礼上，特朗普表示，「我希望沃什能完全独立。不要看我，也不要看任何人，只要按照自己的想法做事，并把工作做好。」
债券市场预估加息四分一厘
目前债券市场预估储局今年将加息四分一厘。储局官员则倾向按兵不动，但正密切关注通胀压力是否进一步扩散，以判断是否需要再度加息。贝森特指出，美国国债殖利率正好在沃什上周五宣誓就任储局主席前一天见顶。
最新通胀数据显示，沃什面临的挑战并不轻松。4月美国消费者物价按年增近4%，且通胀压力似乎正在扩大，因能源价格上涨推高企业成本，并逐渐转嫁给消费者。同时，美国4月批发价格按年增6%，主要也是受到能源价格上涨带动。
同日，美国联储局理事鲍曼表示，尽管中东战争对经济的影响仍在评估之中，但这可能导致通胀持续攀升，届时或需采取更紧缩的货币政策。
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