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日本暗示必要时干预外汇市场 获G7代表理解 大摩料日圆或升至140

宏观经济
更新时间：11:23 2026-05-20 HKT
发布时间：11:23 2026-05-20 HKT

日本财务大臣片山皋月周二在巴黎与七国集团（G7）成员国代表会晤后表示，「已获得他们的理解，我们将根据需要采取果断行动」，暗示决心在必要时干预外汇市场以支撑日圆。受消息影响，日圆汇率明显走强，其中美元兑日圆曾跌至158.83水平；每百日圆兑港元则曾回升至「4.93算」。

大摩：后市取决央行行动

另一方面，摩根士丹利日本负责人Alberto Tamura接受外媒访问时表示，日圆汇率可能跌至170，也可能升至140，具体取决于事态发展；如果日本央行6月未能加息，将会对债券和外汇市场产生影响。他又指，期待日圆兑美元升至140左右，而日本央行行动是实现目标的关键。

据彭博报道，今次G7会议是上月底日本疑似实施一系列支撑日圆的干预措施以来，首次举行的会议。G7在公报重申了长期承诺，包括不设定汇率目标，并指汇率过度波动可能会对经济产生不利影响。

植田和男：关注通胀上行

日本央行行长植田和男在同一场新闻发布会上亦重申，将继续实施货币政策以确保通胀稳定，以及密切关注通胀的上行风险。他又提到，「企业转嫁成本的速度有些快」。

报道指出，中东冲突旷日持久，加剧了通胀风险，市场对日本下月加息预期正在升温。此外，周二公布数据显示日本第一季经济增长超预期，植田表示这一结果大致符合日本央行的判断。

6月加息机会率达75%

美国财长贝森特周二在社交媒体上表示，他已与植田和男会面，并相信这位行长将「成功」引导日本的货币政策。隔夜互换指数则显示，交易员预计日本央行在6月16日公布下一轮利率决议时，加息机会率达75%。

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