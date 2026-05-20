万斯为特朗普大量股票交易辩护 称总统本人不会亲自买卖「这太荒谬了」

美国特朗普早前提交给美国政府道德办公室的文件显示，第一季买入多间美国大型公司的股票及债券，总额达数千万美元以上，并引来外界大量批评；不过，美国副总统万斯为其辩护，称总统本人并不会亲自买卖股票。

部份评论质疑交易发生时机

据彭博报道，万斯周二在白宫新闻发布会上表示，「他并非自己操作这些股票交易」，又指「总统不会坐在椭圆形办公室，像其他人那样打开Robinhood账户买卖股票，这太荒谬了」。

根据美国政府道德披露文件显示，特朗普或其投资顾问在第一季度进行了超过3,700笔交易，金额达数千万美元，并涉及与政府打交道的大型公司，包括Nvidia（NVDA）、微软（MSFT）和波音（BA）。部份评论人士更质疑其中一些交易发生的时机，因为发生在重大新闻事件或总统在社交媒体上发布消息前后。

现代史上鲜有总统频繁交易

事件再次引发了特朗普总统任期内的利益冲突担忧。报道形容，在现代史上，没有哪位总统曾进行像特朗普这样频繁的投资活动；其他前任总统更会通过剥离资产，或采取其他措施来避免道德冲突，例如将资产放入「盲目信托」。

相反，特朗普交易数量之多，令华尔街内部人士也惊讶。The Wealth Alliance总裁兼董事总经理Eric Diton上周表示，「以我在华尔街40多年的经验，无论从哪个角度来看，这都是一个不同寻常的交易量」。

发言人：第三方金融机构管理

特朗普集团发言人早前则表示，总统的资产由第三方金融机构独立管理，这些机构掌控所有投资决策，交易是通过一个自动化流程执行。该发言人还表示，特朗普本人、家人及其公司均未参与交易，也不会提前获悉交易活动。

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